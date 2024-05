Pampita confesó que quiere tener otro bebé con Moritán

Sorpresivamente, a sus 46 años Pampita está pensando en volver a ser madre con Roberto García Moritán. Padres de Anita, la pareja comparte también sus tiempos y espacios con los hijos de la modelo y el funcionario de gobierno.

La modelo y conductora, no dudó en manifestar su profundo deseo durante una entrevista con "Socios del Espectáculo" y puso contra la pared a su esposo, quien no está muy de acuerdo con la idea de la influencer.

Sobre la negativa de su marido, Pampita aseguró: "Le podés preguntar y te va a responder que él no tiene ganas, a mí pregúntame y yo siempre te voy a decir que tengo ganas. Estamos en esa encrucijada. Igual lo veo difícil, si no se dio hasta ahora, creo que no se va a dar".

Por su parte Moritán aseguró: "Quiero, somos un montón, son tiempos de muchos compromisos laborales y hay que tomar las decisiones con mucha prudencia. Como decirle que no a una mujer como la que tengo. Hay que elegir bien los momentos y ser responsables", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Aparte somos padres muy presentes y muy ocupados también y es difícil darles el tiempo que se merecen a cada uno. Son muchos, con distintas edades y distintas problemáticas. Encima estamos festejando que Anita va a dejar los pañales y volver a empezar ese ciclo... puede ser, no descarto nada".

Sorprendida con la respuesta de Roberto, Pampita decidió hacerle una broma y aseguró: "Mirá que voy a agarrar esto de archivo y te va a perseguir este video".