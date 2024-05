Internaron de urgencia a Cormillot: ¿qué le pasó?

En las últimas horas se dio a conocer una noticia que generó una gran preocupación. Se trata de la internación de urgencia del Dr. Cormillot que se dio durante la mañana de este lunes 13 de mayo. Afortunadamente el mediático se encuentra bien, ya que se trató de un doloroso accidente doméstico que no le causó consecuencias graves.

Alberto Cormillot fue ingresado en el Sanatorio Finochietto, ubicado en el interior del barrio de Balvanera. Si bien generó tensión la noticia de su traslado a dicho asistencial ya que al principio no se conocía el motivo, cuando comenzó a aparecer más información todo se calmó.

Lo que había ocurrido era que el famoso doctor se encontraba en su casa y sobre las 04:05 de la presente jornada salió de su habitación. Lo hizo sin prender las luces para no despertar al resto de su familia. Debido a la poca visibilidad terminó tropezándose y sufriendo una fuerte caída.

'Salí del cuarto sin prender la luz, para no despertar a nadie y en la oscuridad, me caí. Me fisuré una costilla. Me siento perfecto, salvo por el dolor. Me están estudiando y dando analgésicos. Ahora estoy en la habitación esperando el resultado de la tomografía”, explicó en diálogo el propio Cormillot en contacto con el medio Teleshow.