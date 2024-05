Apareció la hermana desconocida de Furia y contó intimidades

Desde el comienzo de Gran Hermano, Juliana Scaglione llamó la atención no solo por su apariencia física y su trabajo de doble de riesgo, sino también por una historia familiar de desencuentros, carencias y disputas.

La calva jugadora del ciclo de Telefé, contó que mantiene relación con su hermano Ezequiel y su hermana Coy, no así con Andrea, la mayor de todos que se fue a vivir a Brasil.

Ahora y sorpresivamente, la mujer apareció en Intrusos y dio detalles de la vida familiar y sobre Furia acerca de varios comentarios que realizó dentro de la casa y el juego.

pensar que furia era mi favorita porque me conmovió que no tenga para comer y no tenga un techo propio, pero al final tiene 3 casas en alquiler a su nombre donde se llena de guita, nos comimos el papel uD83DuDC94 me bajo de la furioneta. #GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/nWUtsJkYz6 — Messi Ciruja (@EnzoCorbalan7) May 14, 2024

"Me enteré por televisión y mensajes de mi hijo del reality y la participación de mi hermana, También que Coy fue mamá, la existencia de mi sobrina, fue fuertísimo para mí saberlo de esa manera. Las personas saben el nombre de alguien de mi familia y yo no conozco a esa nena", comenzó diciendo la invitada a América.

Luego sumó: "El problema es Coy, ella tampoco me dejó entrar al canal, yo estaba en San Pablo. Terminé mi proceso allá y volví para ir a la gala, saqué una entrada como corresponde y no pude entrar. Coy me manda mensajes a través de mi hijo y me pide que no la moleste. Con mi hermano estamos peleadas por la casa, quiere más metros. Todos los hermanos tenemos una casa que alquilamos, Juliana tiene como tres casas que alquila, tengo otra hermana más".

Sobre su hermana Coy, Andrea puso el foco y dijo: "Coy discute mucho por eso de los metros y hay más cosas. Cada hermano se puso un abogado, me enteré de esto porque hablé con mi hermano, somos cinco hermanos", detalló.

"Furia cuidó a mi papá que falleció el año pasado, nosotros le dimos la orden. Ella estaba en España y volvió para cuidarlo. En la familia nos ordenamos para cuidar a mi abuela y a mi papá, que también falleció. Yo siento lo mismo que Juliana cuando habla de la falencia de la familia. Juliana se encargó de mi papá y eso fue terrible, ella es muy joven para transitar eso", comentó la mujer que tiene intenciones de acercarse a Furia pero sus hermanos se lo impiden.