Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca por un motivo especial

Este 15 de mayo, Benjamín Vicuña se volcó a las redes sociales con el único motivo de homenajear a su hija Blanca quien, en la fecha, hubiera cumplido 18 años.

El actor chileno no dudó en abrir su corazón, tal como lo hace cada 8 de cada mes, día en que murió la hija que nació de su relación con Carolina Pampita Ardohain.

La hija mayor de los mediáticos falleció en 2012 en la Clínica Las Condes, Chile, tras ser afectada por una bacteria que desencadenó una neumonía hemorrágica y un derrame cerebral.

Un mensaje de amor

Benjamín usó una foto de la pequeña con una mariposa pintada en la cara y escribió: “Busco las palabras para celebrar el nacimiento. Las palabras son finitas, como las fotos. El recuerdo, la memoria y el amor, no”.

“Hoy es 15 de mayo, una fecha que puede más que la razón. Día en que celebro la vida e imagino lo que pudo ser”.

“Todos caemos en esa trampa de crear y soñar vidas que no fueron. No puedo dejar de ver a Blanca y sus 18 años recién cumplidos, con su pelo largo y sus pies descalzos, veo una mujer riendo de felicidad, veo su ternura intacta, veo sus ojos que no cambiaron”.

Blanca

18 años

“Hoy busco palabras y solo tengo emociones que trae el viento, ráfagas de amor en forma de recuerdos, escenas que existieron y otras que solo viven en mi cabeza”.

“Busco la forma para elevar estas palabras, que puedan atravesar el tiempo. Busco saber más sobre tus pasos que dejaron huellas en la arena”.

“Hoy escribo, sabiendo que el viento se llevara mis palabras en la arena, por lo mismo rayé algunas rocas con tu nombre. Te amo niña de los mares, de las profundidades. Feliz cumpleaños, Blanca”.

