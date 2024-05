Damián Betular reaccionó a la designación de Wanda en Bake Off

Telefe sigue sorprendiendo y hace algunos días, anunció la llegada de Bake Off en lugar de MasterChef como el reality que seguirá a Gran Hermano en la segunda parte del año.

Otra de las novedades que se conoció, fue que Wanda Nara será la conductora del ciclo de pastelería, en lugar de Paula Cháves que se correrá de la competencia por otro proyecto y temas familiares.

Las novedades que presentó Telefe hoy:



uD83DuDC51 Vuelve Susana, retoma la conducción de su clásico ciclo los domingos por la noche.

uD83CuDF82 Wanda pastelera: este año conducirá #BakeOff en lugar de MasterChef, se rumorea que será una edición de famosos.

uD83CuDFA5 El extraño de pelo largo:… pic.twitter.com/yWPfFUlDKK — emi (@eeemiliano) May 8, 2024

Por este tema, Damián Betular fue entrevistado por LAM y no dudó en hablar sobre la sorpresa que le causó el alejamiento de Paula, su amiga personal, del programa de formato internacional.

"A mi cualquier proyecto que me encuentra con Paula me encanta" @DamianBetularOk en #LAM — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) May 14, 2024

“Todo es una gran sorpresa. Íbamos a ir con MasterChef y después aparecen estas cosas que te sorprenden. Es un formato que amo, que amo hacer, así que ahí estaremos”, comenzó diciendo y agregó: “Con Paula hicimos tres temporadas, ésta iba a ser la cuarta; pero también son decisiones que toma Paula, que lo charla con el canal y el canal con ella”.

“Yo la llamé a Paula al otro día (de enterarse de la noticia) y me dijo ‘sí, ya sé; tranqui’ y no explayamos más sobre el tema. A mí cualquier proyecto que sea con Wanda me encanta y cualquier proyecto que sea con Paula, también”.

el hecho de q empiece bake off y/o máster chef me da serotonina yo con solo ver a betular y aprender gastronomía soy feliz pic.twitter.com/vpuUm2cJu1 — clara (@tunblond) May 9, 2024

Amistad y cariño

El popular pastelero que ahora también se sumó al streaming en Olga, se refirió a la amistad que lo une con la mujer de Pedro Alfonso: “La encontré viajando a Uruguay, que está con el teatro. Me dijo que está a full con eso y, no sé si estoy metiendo la pata, pero me dijo que se iba a entrevistar a una primerísima figura de Hollywood, creo que a Antonio Banderas”.

Competencia de pasteles

Bake Off podrá verse en la pantalla de Telefe y tendrá a Wanda Nara como su conductora. Hace días, a través de redes sociales el canal de las pelotas confirmó: "Masterchef Celebrity retrasado en Telefe: no saldría al aire en el 2024, al igual que Tu Cara Me Suena (con Marley)".

"Su reemplazo sería una temporada corta de Bake Off Argentina, ahora con la conducción de Wanda Nara", aseguró.