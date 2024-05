"El nuevo gay de la casa": la sorpresiva sospecha de Furia

Gran Hermano, por estas horas, es el centro de todas las miradas luego de una candente noche de nominaciones. Los "Bros" quedaron al descubierto cuando, con el supuesto beneficio de atender el teléfono rojo, pudieron complotar, pero a la vista de todos sus compañeros.

Ahora, otro escándalo surgió luego de una charla entre Juliana y Virginia. Allí la doble de riesgo, no dudó en dudar de la orientación sexual de su compañero íntimo, Mauro D'Alessio. También, un intercambio con Martín, dejó a la vista la teoría de la calva participante.

Furia aseguró que el musculoso participante "no va a salir del closet por su mamá". Luego sumó: "Para mí, es el nuevo gay de la casa". Frente a esto el Chino consultó: "¿Chequeadísimo eso?", a lo que Juliana respondió: "Yo le conté mi historia, él me contó la suya... Está en un entorno en el que lo pueden destruir. ¿Viste cuando vos no querés ser destruido por tus amigos o tu familia? Es un tema muy sentimental. Por eso, él llora tanto: porque tiene un dolor".

Es una vergüenza todo lo que pasa con Furia y Mauro. El maltrato y la violencia psicológica que está ejerciendo sobre él y, peor aún, el hablar libremente en TV de su sexualidad. Lo más terrible es los “panelistas” que la justifican. Que haya un límite, por favor #granhermano — Facu Verón (@Faacuveron) May 2, 2024

"Uno sale del clóset cuando quiere, pero lo va a tener que trabajar. Lo que pasa es que está acá, adentro de un canal de televisión y se entera todo el mundo", lanzó Juliana. "Por, eso: ¡No hablemos más de eso!", le insistió El Chino.

A pesar del pedido de su compañero de reality, Furia continuó: "Pero no tiene nada que ver con lo de ser metrosexual, que quede claro. El hombre puede ser prolijo y depilarse, pero no tiene nada que ver. Porque él también me tiraba eso... Y yo le dije: 'No, es lo que uno siente".

acepten q juliana se está manejando para la mierda con todos en la casa y q sus comentarios atrasa y es una falta de respeto no solamente a mauro (independiente de su sexualidad) sino también para los q en verdad sufrimos del bullying en nuestra infancia #GranHermano #GranFuria https://t.co/213DFR9SvA — Francisco (@FranCimino) May 2, 2024

Lejos de concluir el tema, la jugadora siguió con su opinión: "También me di cuenta cuando te acarician mucho, ¿viste? O te protege mucho, como una madre... En lo que es lo sexual, me di cuenta al toque. No tiene ganas de garchar, no se le para. O sea, no es por la testosterona un ciclo... No. Es que no le genero. Se da vuelta y se queda mirando a Emma y le hace ojitos. Yo, por chusma, vi que le gusta dormir mirando a Emma. Y ahora, ayer se agarraron. Yo dije: 'Ay, boludo, no puede ser que yo esté en el medio de esto'".

EMMA LE ESTÁ QUEMANDO LA CABEZA A FURIA DE UNA FORMA IMPRESIONANTE. Le dice que Mauro gusta de él y que juega para los bros (nada que ver). Ahora al pibe lo tratan para la mierda por una mentira. Todo porque Emma quiere a Furia para él sólo.#GranHermano #GranFuria https://t.co/0uszlZ1CgJ — maii (@rabbiitte) May 2, 2024

"Y ayer, Emma me dijo: 'Por favor, Juli, para que vos no te sientas mal, te tengo que decir algo'. Yo le dije: 'Bueno, listo, decímelo. Mejor que salga de tu boca y no lo que pienso yo en mi cabeza", llegó a decirle Furia al Chino antes de que cortaran la transmisión, informó Exitoína.

Las redes sociales no vieron con buenos ojos los dichos de Furia sobre Mauro y su sexualidad.