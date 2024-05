¡Qué dolor!: Eliana Guercio tuvo una triple fractura en la previa de Boca- Estudiantes

La mediática y polémica Eliana Guercio tuvo que ser asistida en la previa del partido Boca- Estudiantes al fracturarse el tobillo en la provincia de Córdoba.

Aparentemente, la ex vedete se cayó ingresando al estadio y sufrió una triple fractura por la que deberá ingresar al quirófano. Así lo confirmó Ángel de Brito en LAM: "Se hizo pelota previo al partido de Boca. Se fracturó el tobillo, tiene que ir a quirófano", aseguró el conductor y sumó: "Tuvo un accidente previo donde se cayó y se fracturó el tobillo. Estaba acompañando a su marido, la atendió el médico de Boca, pero tiene que ir a quirófano y está partida del dolor".

Así quedó el pie de @ElianaGuercio tras fracturarse el tobillo en el partido de Boca.

La esposa de Chiquito Romero, que fue asistida por su marido, debió acercarse hasta el Sanatorio más cercano en Córdoba.

A través de sus redes sociales, Guercio agradeció la preocupación de sus fanáticos y aseguró: "No sabría cómo agradecer en igual medida a la insuperable atención que me dieron en el Sanatorio Allende de Córdoba. Gente profesional y geniales".

Y sumó en otra historia en la red: "Cuando decimos que: Boca es Boca, también podemos decir que Boca es Familia. Gracias eternas por todo lo que hicieron por mí y los míos. Desde siempre en mi corazón y ahora aún más. Gracias infinitas al cuerpo médico, directivos y jugadores por el apoyo que nos brindaron".

En diálogo con Teleshow, la rubia comentó: "Estoy bien. Me rompí toda pero me rompí en el lugar justo, ahí cerca de los doctores de Boca que unos genios totales, hicieron que todo sea menos doloroso y más fácil".

"En la clínica también, unos genios totales, me atendieron al toque. De verdad, fue una desgracia con suerte, el bebito que tenía a upa no se hizo nada. Me tenía que pasar, estoy bien de ánimo y agradecida que no fue más que esto. Me operaré y no pasa nada, podría ser peor", aseguró.

Y contó sobre los pasos a seguir por la fractura: "Hoy tengo que visitar al cirujano para que mire cómo está la situación a ver si se puede operar y cuándo. La recuperación, imagino, va a ser larga. Ayer quería ir a ver el partido después de que me pusieron la bota y fue imposible. No pregunté cuándo puedo volver a trabajar, pero ojalá pueda ir con la bota".