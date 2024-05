Internaron de urgencia a Pablo Alarcón

En las últimas horas, el ámbito teatral se enteró de una noticia que los preocupó de sobremanera. Pablo Alarcón debió ser internado de urgencia por una complicación respiratoria.

La información se viralizó por un posteo en Instagram de el periodista Gustavo Méndez quien contó: "Internaron a Pablo Alarcón. El actor de 77 años ingresó esta tarde al Hospital Tornú, tras un llamado al SAME, por una complicación respiratoria", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Tiene la obra social OSA de actores. Espera resultados de estudios", explicó el cronista sobre el estado del querido artistas.

Frente a este panorama, fue su mujer Claribel Medina quien, en contacto con Teleshow, comentó: "Tiene una neumonía y tiene que estar controlado porque aparecieron algunas otras cositas...".

"Hoy lo voy a ir a ver, pero ya le había bajado la fiebre y se sentía un poco mejor de la voz, pero voy a saber bien cuándo lo vea. Ahora está en el Tornú, pero luego lo van a trasladar a otro lugar por su obra social", comentó la actriz.

00:04 | Exclusivo | Internación a Pablo Alarcón en un hospital de Capital Federal. pic.twitter.com/JI2PimyVi0 — Gustavo Mendez (@gusta_mendez) May 19, 2024

"El parte es que él está estable, está bien... Se ve que tuvo en algún momento la neumonía, no se dio cuenta y ahora se le complicó un poquito. Ahora está internado, pero no está grave y se tiene que quedar en observación por lo menos unos cuadro días", concluyó Claribel Medina sobre la salud de su ex marido y padre de sus hijas.

Palabra de actor

Más tarde fue el propio Alarcón quien brindó sus propias declaraciones desde su internación y vía mensaje de texto, y trató de llevar tranquilidad a quienes, preocupados, se intentaron comunicar con él en este momento tan complicado.

“Discúlpenme la tardanza, pero no tengo mucha fuerza para hablar todavía”, expresó y luego agregó: “Estoy en terapia acá en el Hospital Tornú. Me atienden maravillosamente bien y calculo que en 5 días me voy para casa”, agregó.

“Tengo una infección pulmonar, bilateral. Pero bueno, estoy bien”, cerró el último mensaje de Alarcón.

El actor es constante noticia por sus presentaciones a la gorra y sus recomendaciones en las redes sociales.