Puro fuego: Furia y su apasionada noche con una visita

FLOR: Bueno ahora tenes de yerna a Furia..

PANCHO: .. RISAS..

DELFI: Nuera..

VIR: Q hiciste vos hoy cuando entraste y viste eso?

DARIO: No, xq yo sabia q iban a joder con esa boludez

P: Lo están traumando a papá, me agarro hoy y me dijo.. Flaco . xD

F: Pancho yo escuché..