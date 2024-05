Aquaman se enamoró de la hija de Ricardo Arjona

En las últimas horas, el nombre de una mujer colombiana se viralizó en las redes sociales al haber conquistado el corazón de Jason Momoa, más conocido por su papel de Aquaman.

Jason Momoa presenta a su nueva novia, Adria Arjona, hija de Ricardo Arjona



El actor Jason Momoa ha revelado en Instagram su relación con la actriz Adria Arjona, llamándola "mi amor" en una serie de fotos que compartió el lunes 20 de mayo.



Adria Arjona, hija del famoso… pic.twitter.com/AZRmgByL2f — Indie 505 (@Indie5051) May 21, 2024

La mujer de 32 años, se llama Adria Arjona y es la hija del reconocido cantante latino, para sorpresa de muchos integrantes del fandom del artistas.

Ricardo Arjona siendo suegro de Jason Momoa no estaba en mi bingo card del 2024 pic.twitter.com/5dU6dGdYoV — MarianElle Woods (@NeuroticMariana) May 20, 2024

Blaqueo

Fue el mismo Momoa, quien a través de sus plataformas digitales, compartió románticas fotos con la mujer. Por si esto fuera poco, el actor internacional, sumó un amoroso mensaje.

Para cerrar el día les informo que Ricardo Arjona es el suegro de Jason Momoa. pic.twitter.com/Qez75iVtdK — Mon® (@UnnaTuitera) May 21, 2024

A través de un carrete de fotos, el artista expresó: "Japón, eres un sueño hecho realidad, me dejaste sin palabras. Estamos muy agradecidos con todos los que nos abrieron sus casas, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos", escribió en referencia a la mujer y a la experiencia de viaje.

Quién es Adria Arjona

Adria Arjona es de Puerto Rico, tiene 32 años, es hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, y trabaja como actriz. Vivió en Estados Unidos durante su adolescencia y, en la actualidad, desarrolla su actividad profesional en cine y televisión.

Jason Momoa está saliendo con Adria Arjona. Ahora ella nos representa como latinas.



Y pues nada. pic.twitter.com/LzqdxQ7gtO — Shelly Moses Laska (@ShellyMosesL) May 21, 2024

En su rol como actriz, Adria participó de ficciones como "Loss", "Inolvidable", "Narcos", "Titanes del Pacífico: La insurrección", "Escuadrón 6" y "Morbius".

Los ahora novios, ya trabajaron juntos en 2021 en la serie de Netflix "Sweet Girl", pero por aquel entonces él estaba casado con Lisa Bonet.