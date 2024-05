"Gordo sucio": Cristian Castro y Mariela Sánchez separados

Cuando todo parecía haber vuelto a ser una historia de amor, la relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez volvió a "fojas cero", porque los mediáticos se separaron otra vez.

Todo sucedió, luego de la amorosa reconciliación a través de las rede sociales, por la filtración de escandaloso audios de la empresaria cordobesa.

[ESPECTÁCULOS] Cristian Castro se separó de Mariela Sánchez: la dejó tras la viralización de audios en los que ella lo insulta y lo llama "gordo sucio". https://t.co/UNM02Icfvv pic.twitter.com/uHX2PDWj54 — ElCanciller.com (@elcancillercom) May 20, 2024

Notas de voz de la morocha en donde sus palabras destruyeron a su pareja, fue una razón más que justificada para que el intérprete de "Azul" volviera a poner punto final al romance.

Descargo

Culpable y deprimida por la filtración de sus mensajes, Mariela salió en las redes y explicó: "Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido. Entré en el submundo de las redes a dialogar con personas que quizás no han sido tan queridas como yo y en un estado de ira dije cosas horribles de la persona que siento, en lo más profundo de mi alma, que era un gran amor", comenzó diciendo la mujer.

Mariela Sánchez se disculpa con Cristian Castro, Verónica Castro y con Yuri por decir cosas horribles! uD83DuDCACuD83DuDC94 ¡Un gesto valiente que merece reconocimiento! #DisculpasSinceras #MarielaSánchez #HoyDía pic.twitter.com/zyG51BUDye — hoy Día (@hoydia) May 20, 2024

Luego sumó: "Perdón, Cristian. Me sorprende que la gente no celebre el amor y disfrute del dolor y quiera destruir. Agradezco haber conocido una persona romántica que, a pesar de todo, desde su enojo me habló y me enseñó con mucho cariño qué es el amor", siguió.

"Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación, era insostenible. La persona que envió todo esto obviamente no pone los videos y fotos que me enviaba para que yo reaccione de esa manera. Y caí. Sin embargo, siento ultrajada mi privacidad al darse a conocer una charla íntima con una persona en la que deposité mi confianza de manera errónea", lamentó Mariela Sánchez.

AÚN ASÍ VOLVIÓ CON ÉL!Cristian Castro no se lava la boca y no se cambia de ropa, además ES MUY mal amante uD83DuDE31Es un sucio, Vivió en mi casa un mes Allí me di cuenta que es muy desordenado con su ropa, además Es muy feo físicamente, malísimo en la cama.

Mariela Sánchez

Zaaaaaz uD83DuDC0D pic.twitter.com/Hnwsiuovwx — DIVAS Y ESTRELLAS FB (@baldozambrano01) May 19, 2024

Para cerrar, Sánchez agregó: "Quiero pedir disculpas a toda su familia, Verónica Castro, Yuri, Darío de León, y sobre todo a vos, Cristian".

Los audios

Fue el canal América y el programa "A la Tarde", el espacio en donde se compartieron los audios en donde Mariela habló de Castro en el tiempo que estuvieron separados y él comenzó una relación con Ingrid Wagner.

"Yo solamente chusmeo en qué momento... me encantaría que se brote con esta mina también. ¿Sabés lo que es bancar al gordo sucio siete años?", decía en un audio. "Es como que son chicas sin posibilidades, es como que ven a un famoso y ¡wow!, se impactan con eso, con la fama y él las denigra", expresaba en otro.

??El cantante mexicano, Cristian Castro, y Mariela Sánchez, han decidido terminar con su relación una vez más, esto luego de que se filtraran diversos audios en donde la argentina se expresaba mal de él



uD83DuDCE3https://t.co/qGccxBEA6X#Viral #RT #POSTAMéxico pic.twitter.com/Omh1dJh6Zl — POSTA México (@PostaMexico) May 21, 2024

"Yo creo que Cristian me odia, me detesta, aborrece, porque sabe que tengo muchas relaciones y me muevo en el ambiente. Que puedo salir con cualquier tipo importante, él me va a odiar a mí", agregaba.

Y en otras notas de voz, Mariela expresaba: “Él está bien cuando domina la situación y tiene minas feas al lado. Ahora, cuando tiene a una mina a la que mira todo el mundo le agarra inseguridad y es ahí donde empieza a tratarte mal”; “Está loco, es un ser detestable”; “Es un papelón, literal”; “El día que me iba de viaje con él empezó como agresivo, me apretó fuerte el brazo porque no quise tener relaciones con él en todo el día”, explicó otro.