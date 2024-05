Luciano Castro y Griselda Siciliani confirmaron su amor

Finalmente y después de días de rumores de romance, Griselda Siciliana salió a confirmar que está en pareja con Luciano Castro. Los mediáticos fueron vistos juntos el último fin de semana comiendo tranquilos y sin ocultarse.

Según lo que se supo, es que los actores están saliendo hace aproximadamente a un mes y a escondidas, pero ahora decidieron blanquearlo.

Griselda Siciliani: "Con Luciano Castro estamos juntos"



La actriz charló con "LAM" y confirmó su romance con el actor.



— América TV (@AmericaTV) May 21, 2024

La noticia fue confirmada por la propia Siciliani, que fue interceptada por un móvil de América, y luego de que le preguntaran si estaba saliendo con Castro, respondió firme: "Sí", y agregó: "Estamos re bien".

Luego, en "Intrusos" (América), Guido Zaffora sumó más detalles al decir: “Le pregunté directamente y me mandó emojis de corazones. Acto seguido le consulté: ’¿qué sería esto?’”, comenzó diciendo el panelista.

Luciano Castro y Griselda Siciliani juntos: romance explosivo



— América TV (@AmericaTV) May 20, 2024

Luego dijo: “Se vieron mucho como pareja touch and go, siempre tuvieron un vínculo sexual muy potente. Lo que a mí no me confirman es si fue durante la etapa Vigna, porque no lo saben”, comentó Guido para confirmar el romance.

Por su parte el actor, invitado al programa de Fer Dente, también se refirió a la relación y dijo que están muy bien.