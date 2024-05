Un escándalo impensado se avivó fuera de la casa de GH

Este domingo Zoe y su madre Aixa abandonaron la casa de Gran Hermano por obtener la menor cantidad de votos positivos, entre todas las duplas nominadas.

Este lunes y, como es costumbre, la eliminada participó de la emisión conducida por Santiago del Moro junto con los panelistas. Tal como se preveía, la rubia estuvo acompañada de su madre y de su novio.

Las caras de los protagonistas lo decían todo, había incomodidad y cierta sensación de resentimiento en los rostros de los invitados. En el medio, Zoe se mostró incómoda por la situación que, al parecer, ya conocía.

Conflicto

La disputa entre Aixa Abasto y Manuel Ibero no es nueva. Estas personas mantuvieron fuertes declaraciones cruzadas mientras la participante permanecía dentro de la casa. Incluso el novio de Zoe amenazó a la mujer con llevarla a la Justicia.

El novio de Zoe hablando, y la cara de Aixa!



Zoe la mira de costado y se la nota incómoda #GranHermano pic.twitter.com/MgoMtQGVG9 — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) May 21, 2024

Ibero, había anticipado que iba a iniciarle acciones legales a su suegra luego de que se difundieron unos audios donde la mujer lanzó graves acusaciones contra él y, por supuesto, se mostraba en contra de la relación que mantenía con su hija. “Antes de entrar a la casa estaba todo bien y ahora no entiendo. No sé qué pasó, pero lo hablaremos fuera de cámara”, comentó la concursante, desconcertada por las consultas de los panelistas.

La peIea del Novio de Zoe y la madre viene en parte de aca. Cuando Aixa contó que Manu le dió una paIiza al hermano y lo dejó hospitalizado uD83DuDC80#GranHermano



pic.twitter.com/EknZn8Ofc0 — icono (@iconomart_) May 21, 2024

“¿Cuál es el problema con él Aixa?”, indagó Santiago del Moro intentando que tanto los espectadores como los presentes entendieran la interna. Molesta, la mujer lo cruzó al conductor. “Dejame terminar, por favor. Santi. Disculpame. Esto es algo que pedí que no lo mencionen. Lo pedí expresamente para cuidar su cabecita porque ella no sabe nada”, señaló ella. “¿Es un tema de los fandom y las redes?”, siguió el animador. “Es un tema largo y complejo y no me parece que hay que tocarlo frente a Zoe”, señaló Aixa.

Trapitos al sol

“Es un reality show y Zoe se pasó 5 meses pidiendo por él. No tiene nada malo. Son cuestiones personales que la pueden tener y dirimir”, comentó Del Moro. Fue en ese momento en el que Aixa dio sus motivos por los que no llevó las fotos del novio de su hija cuando entró a la casa.

Momento incómodo entre Manuel, Aixa y Zoe uD83DuDE43



??Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/k8tQBnmY2t — Gran Hermano (@GranHermanoAr) May 21, 2024

La mujer aseguró que desde la producción nunca le pidieron que lleva una foto de la pareja de su hija y solo le pidieron de cuando era chica. “El tema es que, pobre. Ella lo recibe sin saber nada y lo toma mal, porque claro, los otros chicos recibieron fotos de familia, mandaron de sus parejas, de su marido o de su mujer, como en el caso de Darío. No hay ningún misterio de nada, no hay ninguna mala intención ni nada”, señaló.

Unos minutos después, Aixa rompió en llanto. “No era mi intención emocionarme”, afirmó, superada, momento en el que Zoe contó qué le ocurría. “Mi mamá tiene ese miedo conmigo. Me cuida mucho. Ella está orgullosa de eso. Después vamos a hablar, pero también hay que entender que yo ya crecí. Ya puedo aprender sola de mis errores”, aseguró.

Me da pena como atacaron a Aixa en el panel, dejándola mal parada delante de Zoe.



Un horror como Catalina y las demás poniéndose en lugar del novio que apenas conoce.

QUE BASURAS QUE SON CON ESTA MADRE !#GranHermano pic.twitter.com/GEUns9hxQV — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) May 21, 2024

También , al final de la emisión de Telefe, Manuel buscó acercarse a la mamá de su novio. “Yo quiero destacar que Zoe, además de tener una gran mamá que la protege mucho y me hace acordar a mi mamá en ese sentido, tiene un gran padre. Yo no lo veía tanto cuando ella estaba afuera y ahora lo pude conocer más”, afirmó.