Cinthia Fernández relató un caso de abuso en manos de un fanático

Siempre combativa y muy frontal, Cinthia Fernández no pasa inadvertida en cada una de sus apariciones y comentarios en general.

Panelista del Trece, la joven madre no duda en dar detalles de la lucha legal contra su ex marido, en busca del bienestar de sus tres hijas.

Activa en las redes sociales, la morocha mantuvo un ida y vuelta con sus seguidores y, sorprendió al dar detalles de un ataque sexual que sufrió en la vía pública.

A través de preguntas y respuestas, la también bailarina se encontró con la consulta: "¿Cuál fue el peor acoso que sufriste?" sobre lo que Fernández comentó: "Que un tipo a la salida del canal (en frente de un colegio), se me metiera en el auto mientras me subía y se me tirara encima dejándome inmóvil ...", comenzó detallando la mediática.

Luego sumó: "Acabó, mojó sus pantalones y salió corriendo. Lo corrí. Pedí ayuda gritando y lo agarró la seguridad del canal. Lo metieron en un instituto mental y a los dos meses lo largaron", relató Cinthia.

Para cerrar, la influencer agregó: "Hoy debe estar haciendo lo mismo... sabía lo que hacía porque cuando lo agarraron, dijo no lo hago más. Enfermo".

Las redes sociales se hicieron eco de la captura del posteo compartido por Ángel de Brito. Mensajes de haters y apoyo se generaron luego de conocerse este crudo relato de Fernández.