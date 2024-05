"Ella me encanta": la opinión de Flor Vigna sobre la novia de su ex

LUCIANO CASTRO LE CONFIRMO A FER DENTE EN #NocheAlDente SU ROMANCE CON GRISELDA SICILIANI :



"NO SE COMO EXPLICAR MI RELACION CON GRISELDA, NO ES UNA CHICA MAS EN MI VIDA..

ME GUSTA MUCHO LA TANA"



COMO TOMARA FLOR VIGNA ESTA DECLARACION?pic.twitter.com/W5aDVXwbsr