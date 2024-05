"Hubo pernocte": Romina Uhrig y su romance con un musculoso caballero

Envuelta en temas judiciales y penales por propiedades y posesiones con su ex marido, Romina Uhrig volvió a ser noticia en los últimos días, ahora por temas del corazón.

La ex Gran Hermano se vio involucrada con Agostina, una ex participante de la edición actual del reality de Trece, pero ahora todo parece indicar que la ex diputada entregó su corazón.

Iba a preguntar si ella era Romina Uhrig y justo lo tiró! Jajaja#LAM pic.twitter.com/ksxg8xbcvV — uD83CuDD7CuD83CuDD78uD83CuDD81uD83CuDD70uD83CuDD7DuD83CuDD73uD83CuDD70 uD83CuDD85. ? (@MirandaV14Ok) May 21, 2024

Según los rumores, la joven madre estaría saliendo con un exparticipante de El Hotel de los Famosos (El Trece), y fue Ángel de Brito quien dio detalles del nuevo vínculo.

En su programa de espectáculos, LAM (América TV) el conductor y sus panelistas revelaron algunos detalles y no dudaron en comentar que Urig estaría saliendo con Damián Ávila, ex figura de Combate (El Nueve), exparticipante de El Hotel de los Famosos (El Trece) y actualmente integrante de Bienvenidos a Ganar (El Nueve).

Ella y Nadie más uD83EuDD72

Romina Uhrig uD83DuDC9C uD83DuDC51uD83EuDD17?? pic.twitter.com/8zmOLvgQX0 — Leonela ?? (@Leonelalopez92_) May 18, 2024

Enigmático

Comenzando la emisión del martes, De Brito aseguró: "Ella es la famosa y él es famosito, hizo cosas en la tele, pero es más de redes. Hizo un reality", comenzaron diciendo en el ciclo televisivo.

Luego de algunos minutos y datos para acercar a los televidentes a la noticia, el mediático confirmó que se trataba de Romina Uhrig y Damián Ávila: "Hubo pernocte en el barrio de Caballito, donde vive él. Es una relación incipiente".

Días atrás, Uhrig también fue vinculada a L-Gante pero lo desmintió categórica: "Con razón el día que me la encontré en la fiesta de la Polenta con los chicos le pregunté si salía con L-Gante y me dijo que no, que ni loca. Porque claro, ya estaba acá, tocando acá".

Damián Ávila se hizo conocido durante su paso por Combate (El Nueve), pero cuando estuvo en El Hotel de los Famosos (El Trece) dio que hablar cuando le declaró su amor a Rocío Marengo, por aquel entonces separada de Eduardo Fort.