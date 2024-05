Wanda Nara fue acusada de consumir drogas junto a L Gante

Luego de lanzar su video musical casi erótico junto a Mauro Icardi y su confirmación al frente de Bake Off, Wanda Nara ahora sumó un oscuro capítulo a su carrera al ser señalada como adicta a sustancias ilegales.

Todo sucedió en los últimos días, cuando un ex empleado de L-Gante fue entrevistado en "Desayuno Americano" luego de denunciar que el cantante, su madre y el entorno del influencer lo tenía privado de su libertad para servirlo en todo momento.

En ese contexto, Daniel Vera recordó momentos que vivió dentro de la casa de Valenzuela y, entre los detalles que contó, aseguró que Wanda Nara y Elián consumían sustancias cuando estaban juntos.

“Yo he visto cosas que nadie las sabe. Estando en el country, con Wanda Nara se drogaban juntos”

“Yo he visto cosas que nadie las sabe. Estando en el country, con Wanda Nara se drogaban juntos”, explicó Vera y fue interrumpido por el panel del programa televisivo, el cual no consideró pertinente que el hombre realice ese tipo de acusaciones de forma pública. “Disculpame, no te puedo dar cámara”, exclamó Pamela David.

Como era de esperar y debido a las repercusiones mediáticas, la hermana de Zaira Nara expresó su enojo en las redes sociales: “¿A cualquiera se le da lugar en TV? Mis abogados se ocuparán”, expresó en una historia de Instagram.

Minutos después y pese a su enojo, Nara eliminó la publicación y se llamó al silencio. Rápida como siempre, la influencer Pochi de "Gossipeame" llegó a hacerle captura de pantalla a la "story" y en un posteo propio sumó que la mediática "niega totalmente" las declaraciones del ex empleado de L-Gante porque, según ella, "nunca consumió drogas".