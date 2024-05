Llantos y angustia en la casa más famosa del mundo

Este miércoles Sol y Mateo debieron dejar la casa de Gran Hermano, por ser los menos populares frente al voto positivo del público fanático del reality de Telefe.

Tal como se esperaba, estas salidas movilizaron a los participantes y visitas. Uno de los más afectado por la salida del amigo de Nico, fue Facundo, la compañía del Chino que lloró desconsoladamente frente a las cámaras del reality.

Cuanto más lo miro más cosas veo jajajjajajaja Pancho tieso y Facu re wtf me destruyen uD83EuDD23#GranFuria #GranHermanopic.twitter.com/ufYXXo1isy — Jes (@jesreb_) May 23, 2024

Apenas abandonó la casa el joven, Facundo quedó shockeado y comenzó a llorar desconsoladamente frente a la mirada atónita de los demás jugadores.

Sentado en la galería y junto a Nicolás, que también estaba triste por haber quedado solo, el oriental comentó: “Ay amigo, no había chance... ¿Cómo puede ser que yo estoy llorando más que vos? No tiene sentido”, le dijo el amigo de Martín entre lágrimas a Nicolás, también sorprendido por la eliminación.

facu perdió a mateo pero nosotros ganamos un meme #GranHermano pic.twitter.com/cWlsNB64rK — nadia cordobesa (@TBESTHL) May 23, 2024

“Acá las cosas se viven así. Se viven fuerte”, exclamó el más joven de la casa. “No, amigo, no entiendo nada. Estoy perdidísimo. Mirá que me contuve. Si él se va así, yo también me puedo ir en cualquier momento, literal. Encima, el cariño que le tenía, las charlas... Amigo, las cosas que quería hacer. ¡Se lo veía tan contento, boludo! Lo que me mata es que un pibe tan alegre se haya ido así. No tiene sentido”, agregó Facundo.

FACU SIN ENTENDER POR QUÉ MATEO QUEDÓ ELIMINADO ANTE PANCHO SKAJAJAJ#GranHermanopic.twitter.com/AASduVkiMp — TRONK (@TronkOficial) May 23, 2024

“Facu perdió a Mateo, pero nosotros ganamos un meme”, fue el comentario que más resaltó en las redes sociales luego de las lágrimas derramadas por el amigo de Martín.