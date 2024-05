"Se mandó algunos cagadones": Flor Vigna apuntó contra Luciano Castro

Finalmente Flor Vigna se refirió a las fallas de Luciano Castro durante la relación, de más tres años, que mantuvieron los mediáticos.

Lo que todo parecía pacífico y en mutuo acuerdo, ahora mostró el lado B por parte de la ex Combate quien contó algunas situaciones que el ex de Sabrina Rojas le habría hecho pasar.

El nivel de los invitados de @caras y el carolo que las hace . #GranHermano es un papelon que flor vigna siga siendo tratada como celebrity cuando literalmente no para de fracasar con su carrera musical . alguien que la interne en un neuropsiquiatrico ya pic.twitter.com/ANFooFhsf1 — Jazmin La Cuerpo fan account (@XXXAguileraArg) May 23, 2024

En el ciclo de Caras, Vigna fue invitada por Héctor Maugeri y no dudó en contar algunos detalles poco conocidos de su noviazgo. El entrevistador fue directo y preguntó si era cierto que Luciano la llamó para contarle que estaba teniendo una relación con Griselda, disparó: "No le salieron muy bien las cosas, pobre. Se mandó algunos cagadones... pero todo verifica que mi historia con él tenía que terminar".

"Lo hizo como pudo, en el amor pasa mucho eso, que las cosas no son de la mejor forma posible, son como se puede. Y la vida tiene formas incómodas de invitarte al segundo nivel", analizó Vigna.

"Me enteré del romance de Castro-Siciliani de otra forma. Él ya me pidió perdón de todo, errar es humano y perdonar divino. Nunca hay que caerle a la mina sino a tu pareja", tira Flor Vigna dando a entender que Luciano le fue infiel con Griselda. #Intrusos pic.twitter.com/PEnuNPUJ9e — Agus Rey (@agus_rey) May 23, 2024

También, en contacto con Alejandro Guatti para Intrusos (América TV), la bailarina detalló: "Yo me enteré de otra forma, ella me pidió perdón de todo, errar es humano y perdonar es divino. Pasaron muchas cosas y me parece que lo mas inteligente es que queden en lo privado".

"Lu siempre que se manda alguna, dice la verdad y sabe pedir perdón", destacó la también cantante. Sobre los supuestos mensajes de Griselda a Luciano, Flor Vigna aseguró: "Nunca hay que caerle a la mina sino a tu pareja, si responde o no a eso... Todo sucede por algo".