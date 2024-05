La foto íntima que la China Suárez publicó de Marcos Ginocchio

Este fin de semana, Eugenia La China Suárez volvió a ser noticia, en esta oportunidad por una foto que publicó en sus redes sociales con un protagonista inesperado: Marcos Ginocchio.

Desde una cama y aparentemente dormido, el ex participante y ganador de Gran Hermano se mostró cerca de la actriz. Junto con la imagen, la ex de Benjamín Vicuña expresó: "Parece que no sale".

Siniestra la china.

Despues putea xq la buscan los cronistas. https://t.co/SCuaYS9glA — pepe ochoa (@pepeochoa88) May 26, 2024

Debido a los comentarios recibidos, la mediática borró el posteo y, de inmediato salió a aclarar las versiones de un presunto romance. Fue tajante, aseguró que son “amigos” y apuntó de lleno contra sus detractores.

Ustedes que opinan, ¿hubo sexo entre la China Suarez y Marcos de Gran Hermano? uD83DuDC40



1- Si ?

2- No ?pic.twitter.com/sJkIsPEZRM — Yanina Milei (@yaninamilei) May 27, 2024

En una historia, la artista comentó: "¿Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean amigos?", sentenció y luego sumó: "Es imposible conocer al primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es bueno de corazón y me hace feliz rodearme de gente así".

Las redes sociales comenzaron a referirse a los continuos "juegos" de Suárez con distintos hombres relacionados al espectáculo y esa situación, molestó a la influencer.