Se casó Jésica Cirio en una lujosa ceremonia para íntimos

Este fin de semana, Jésica Cirio fue noticia porque la rubia dejó su estado de soltera, para apostar de nuevo el amor, casándose con Elías Piccirillo.

Este domingo 26 de mayo y luego del feriado, la influencer dio el sí en el lujoso Palacio Duhau junto a amigos y familiares que los acompañaron en tan especial ocasión.

Legalmente casados Jesica Cirio y Elias Piccirillo. pic.twitter.com/yroymG7CeO — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) May 26, 2024

Apenas a un año de comenzar su relación, los novios se animaron a dar el gran paso y en declaraciones con la prensa revelaron detalles sobre su vínculo: "La propuesta fue el día de mi cumpleaños, lo habíamos charlado... Desde que nos conocimos nunca dejamos de vernos, nos veíamos todos los días, y al poco tiempo me dijo que él estaba para una relación, y yo estaba en un caos", aseguró Cirio.

Luego sumó: "Los dos estamos en un momento muy estable, donde queremos lo mismo. Estábamos en posición de formar una familia".

Para dar más detalles sobre la íntima celebración, la ex conductora de Morfi detalló: "Fue muy emocionante. Yo tuve sorpresas, hay cosas que no me esperaba... una canción que es nuestra, que la cantó una artista que amo, Elena Roger. Fue una sorpresa de él", destacó Jésica.

Con respecto a la reacción de su hija, Chloe fruto de su vínculo con Martín Insaurralde, la modelo expresó: "Se emocionó, se puso a gritar y festejar. Dijo que iba a llevar los anillos. A los siete meses nos fuimos a vivir juntos, Chloe lo conoce desde el comienzo de la relación".

Sobre el vestido que eligió la ex de Insaurralde , diseñado por Marcelo Giacobbe, el creador comentó: "Se trata de un vestido de corte straples con diferentes combinaciones de transparencias y plumeti. Definitivamente un vestido descontracturado. El proceso creativo fue muy personal. Lo primordial para mí es entender cómo la novia se quiere sentir en un día único. Eso se consigue probando diferentes siluetas y géneros hasta encontrar lo que sentimos indicado. El diseño va a tener un detalle pedido por ella: un secreto entre ambos hasta que luzca el modelo", adelantó el diseñador previo a la boda en diálogo con la revista Gente.

A su vez, la modelo detalló: "El vestido es algo que venimos viendo hace varios meses: busqué simpleza, porque al ser un civil no quería nada con brillos. Se van a encontrar con algo bastante delicado". Respecto al distintivo especial, explicó: "Le hice un pedido especial a él. El diseño tiene un detalle muy particular que era muy especial para mí. Ese detalle un poco va a ser lo que caracterice nuestra unión y nuestra historia de amor con Eli".

Elena Roger cantó en la ceremonia de Jesica Cirio y Elías Piccirillo esta tarde en el Palacio Duhau pic.twitter.com/2IqfD77gwt — Agus Rey (@agus_rey) May 26, 2024

Cabe mencionar que este detalle significativo para Jésica Cirio es una mariposa, ya que se le presentaron varias a lo largo de su relación con Elías Piccirillo en diferentes situaciones.