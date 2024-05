La Joaqui se convirtió en tendencia por su pasado de violencia

Este fin de semana, la vida pasada de La Joaqui quedó expuesta en una "pelea de gallos" que se realizó y de la que participaron, Sony - un referente de la movida- frente a Coqueei Montana, el ex de mediática.

La relación de la cantante urbana y su ex, terminó cuando la mujer decidió denunciarlo violencia, abuso y hasta explotación laboral.

No vi que esto esté girando y me parece TREMENDO. El ex de La Joaqui humillado x violento y La Joaqui sintiéndose redimida ocho años después. pic.twitter.com/rAaF2SwECb — Paula B. Giménez (@YoFermina) May 28, 2024

La historia sobre esta cruel relación fue contada por la misma Joaqui en alguna entrevista, pero fue Sony quien expuso todo en ese evento competitivo.

El rapero comenzó señalando lo que ellos vivieron en la pensión en la que compartían. “Qué pensabas: ¿Que ibas a ser un padre abandónico, golpeador y yo no te iba a decir nada”, apenas lo escuchó desde el stream de Coscu, Joaqui se agarró la cara y le dijo: “Gracias Sony, no sabes cómo me alegra el alma que a alguien le importe que alguien se maneje así”.

“A MÍ ME DOLIÓ TANTO LO QUE HICIERON QUE NO VA A HABER NADA EN LA VIDA QUE ME PUEDA VOLVER A LASTIMAR DESPUÉS DE ESTO”: LAS LÁGRIMAS DE LA JOAQUI, VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO



En el streaming de Coscu, la cantante rompió en llanto tras la batalla entre Sony y su ex Coquee. pic.twitter.com/1f9tuGpcuD — 24con (@24conurbano) May 28, 2024

“Te pensás que no me acordaba cuando vivíamos juntos en la pensión y aparecía la Joaqui moretoneada”, dijo Sony y La Joaqui con un dolor en su cara, pareció recordar los tristes momentos.

“Ella nos frenaba para que no te caguemos a trompadas cuando se escuchaba por los pasillos de la pensión cómo la denigrabas. ¿Qué pensabas? que no me acordaba cuando vos te la rascabas y mandabas a Joaqui a trabajar al subte mientras estaba embarazada?", expresó Sony ante la mirada orgullosa de su amiga.

Mientras esto sucedía, Coqueei Montana no decía nada y permanecía inmóvil con una sonrisa en el rostro.

La cara del coqeein totalmente humillado por Sony tirándole factos y resaltando lo reina que es la joaqui, deberían escucharlo todos los padres abandonicos y machitos, porque es CINE uD83DuDEAC — Nareto (@nxretorresb) May 27, 2024

Como sucede a diario, el enfrentamiento y el nombre de La Joaqui fueron tendencia en X, por lo fuerte de los sucedido y la resiliencia de la cantante.