Lali Espósito mostró sus botas de tacos fálicos

Siempre vigente y a la vanguardia, Lali Espósito volvió a levantar la temperatura en las redes sociales y en la televisión al mostrar un look impresionante que tuvo un detalle que no pasó inadvertido.

Instalada en España, en donde es parte del jurado "Factor X" de un programa de talentos, la cantante argentina, eligió un outfit que marcó su figura y provocó a los presentes en la gala.

A través de sus redes sociales, la mediática afirmó: “Cuando se tiene un lookazo se ocupa todo el carrete”, escribió Lali donde mostró en una serie de fotos su extravagante atuendo.

La influencer eligió un body con Jesucristo en la cruz adornando la zona de los pechos. Esta elección causó comentarios negativos entre algunos internautas que opinaron que esa imagen, en ese lugar del cuerpo, era como una “falta de respeto”.

Por un atrevido detalle en sus botas, las redes estallaron contra Lali Espósito: ¿inapropiadas o innovadoras? https://t.co/APnWlUcHk5 — Notife (@notife_noticias) May 27, 2024

Curioso detalle

Como siempre, Espósito sumó un detalle impresionante en su look, al elegir un calzado que no solo no pasó desapercibido sino que generó polémica.

Unas llamativas botas negras fueron el centro del debate:"¿Es un pene?", fue la pregunta viral sobre la imagen. En efecto, el taco de su calzado tenía la forma de un genital masculino. "Falta total de respeto. Inaceptable está chica", "Lali tiene un pene de taco o yo ya pasé el límite de trolo?", "Lady Gaga - Lali", “Pisando los huevos”, "Que villa todo", "Que ordinaria", "la decadencia cultural y la apoyan, eso es peor", fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Sobre las botas

La marca que usó Lali Espósito para sus botas con taco en forma de pene se llama NAMILIA. La marca alemana fue fundada por Nan Li y Emilia Pfohl, quienes se graduaron en Maestría en Moda en The Royal College of Art in London. La primera colección del dúo fue lanzada en 2015 y se llamó “My Pussy, My Choice”, informó Exitoína.