Furia reflexionó sobre la leucemia: 'No me quiero morir'

Este jueves en la noche, Santiago del Moro cenó con los participantes de Gran Hermano para llevarles unas fotos de sus familiares y también, para anunciar el gran premio del auto.

A medida que el popular conductor repartía los sobres a cada uno de los "hermanitos", Juliana -más conocida como Furia dentro de certamen de Telefe- tuvo la oportunidad para hablar, cara a cara, con el también conductor de radio sobre su enfermedad.

— @seamoslibres (@seamoslibr31522) May 3, 2024

Consultada sobre cómo vive su momento, Furia comentó: "Yo siempre me pregunto '¿hasta dónde puede llegar el jugador para ganar el juego?'".

"Yo estoy muy encajetada acá adentro. Sé que la gente me apoya, por lo menos lo siento. Es algo que por más que me vengan a no a gritar, no importa. Yo lo siento", señaló.

— beluD83EuDEE6 (@beluavefenix) May 3, 2024

Acerca de su fandom, la doble de riesgo dijo: "Si estoy acá es por algo y lo digo siempre 'El día que me vaya es porque la gente no me quiere acá, entonces, creo que si me pasa esto... A ver, yo hoy no me quiero morir, estoy viviendo el mejor momento de mi vida".

"Qué mejor que si me pasa algo, no sé... de acá a unos meses, o cuando sea más grande, yo ya estoy viviendo lo mejor. O sea, mi vida fue una locura completamente: desde tirarme de un edificio hasta ver fallecer a mi viejo. Mi vida fue un boom. Era todo el tiempo 'boom, boom, boom, boom'. Entonces, yo sabía que algo grande se me venía", agregó.

"Quiero que quede claro que la gente que no es por el estrés que me agarré acá, porque yo acá no tengo ningún estrés. Para que quede clarísimo que yo entré a la casa siendo Juliana y me convertí en otra. Y agradezco muchísimo todo lo que crecí acá adentro", afirmó la jugadora.

— uD835uDCD1uD835uDCEE? (@N1LEY) May 3, 2024

"Es asintomático lo que tengo. Trato de no pensar. La casa igual hace que no piense en eso porque estoy trabajando con el juego todo el tiempo en mi cabeza. Este es el mejor momento de mi vida, y quiero vivirlo así. No me voy a morir y no me va a pasar eso. Voy a lograr que eso se retrase. Cuando toca, toca... hoy no", concluyó Furia en un gran momento de su juego.