Lali Espósito estaría nuevamente soltera

Cuando todo parecía un gran momento personal de Lali Espósito junto al influencer Pedro Rosemblat, ahora comenzaron a circular algunos rumores sobre una posible crisis de la popular pareja.

Nadie puede negar que la noticia del comienzo del amor entre estos dos personajes populares, enloqueció al fandom que ahora vive un momento de preocupación.

Detalles que hablan

Desde la cuenta de Instagram Lomaspopucom, aseguraron que los novios estarían distanciados: "Pedro le daba likes a todas las fotos de ella y en las últimas tres que subió no hay likes de él. Raro", comentaron preocupados.

También Pochi de Gossipeame no se quedó afuera del tema y opinó: "Me vienen diciendo esto (de la separación) hace rato. No tengo pruebas pero tampoco dudas. A Lali la veo con otra clase de pibe".

¿Blanquearán?