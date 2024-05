En súper bikini, Cathy Fulop incendió el otoño argentino

Con nacionalidad argentina desde el 2021, Catherine Fulop sigue sorprendiendo en las redes sociales, por su belleza, simpatía y empuje. Ahora la mujer y su familia están organizando la boda de Oriana y Paulo Dybala.

Muy involucrada en los temas de preparación, vestidos, invitados, la mujer de Ova Sabatini salió a contar algunas internas de la boda internacional que tiene en vilo a los medios nacionales y extranjeros.

Fulop fue invitada a "Cortá por Lozano" (Telefe) y muy relajada contó algunos detalles de la importante ceremonia que se realizará en Argentina, el 20 de julio, organizada por Claudia Villafañe.

¡Terapia de Diván con Cathy Fulop! uD83EuDD29 Reveló algunos detalles sobre el casamiento de su hija y todo lo que significa este momento para su familia uD83EuDD70

Tal como sucedió en otras bodas, no se permitirán usar teléfonos celulares para evitar memes, burlas o alguna situación incómoda para los invitados.

Por otro lado y atenta a la tradición del video de la historia de la pareja, Cathy exclamó: “No quieren video. ¡Los quiero matar! Voy a llevar un video y yo misma lo voy a enchufar”, dijo la invitada y luego sumó: “En su tarjeta lo dicen, que no se preocupen porque todos los momentos van a ser capturados. Ellos van a compartir sus fotos, es para que no se los pierdan y estén diciendo ‘ay, vamos a tomarnos esta foto’”.

“Yo le dije (A Oriana) ‘te lo juro, cuando es un evento importante, de familia, yo no tomo”, anticipó. Luego, reveló el encarecido pedido de su hija: “Me pidió que no haga show, que no me suba a la tarima, ni baile en los parlantes, sino se van a asustar”, cerró Fulop divertida y nerviosa a la vez.

Antes del comienzo del preparativo, la venezolana/argentina disfrutó de unos días en Miami en donde se quitó la ropa y posó, desde una piscina impresionante, con una bikini negra que dejó a la vista sus espectaculares curvas.