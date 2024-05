Con look ochentoso, Jimena Barón cantó con Ráfaga

En los últimos días, Jimena Barón junto a Ráfaga estrenaron una nueva versión de la canción “Noche de estrellas”, un clásico romántico clásica en la carrera de la banda.

Para esta ocasión, los músicos de la popular banda argentina, no dudaron en convocar a La Cobra con todo su ritmo y estilo para la cumbia.

Trabajo continuado

En estos momentos Ráfaga se encuentra lanzando nuevas versiones de los grandes hits de su carrera y en esta oportunidad contaron con la participación de Barón que no dudó en sumarse apenas conoció la idea.

Además de la canción, Jmena se sumó a un videoclip en donde dejó a la vista su belleza con un look ochentoso que su fandom celebró en las redes sociales.

Enfundada en un conjunto de jean compuesto por pantalón, corset y campera, la también actriz bailó y entonó las estrofas de la conocida canción.

Colaboraciones

Esta no es la primera vez que Jimena es convocada para una canción de cumbia. Ya en febrero que lanzó “Elegante” junto a Los Palmeras y se convirtió en un nuevo éxito de su carrera en el que cambió de estilo musical y también lírico.

Entrevistada por TN, Barón aseguró: “La cumbia es un género que me hace sentir muy plena, que me permite cantar sin tener que cambiar mi manera de hablar, que me permite ser argentina y no tener que sonar neutral, que me deja componer letras con historias como me gusta a mí”.