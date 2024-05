Inesperado: Andrea Rincón acusó de estafador a su ex prometido

Con una vida dedicada a los medios, pero siempre muy cerca de la espiritualidad, Andrea Rincón sorprendió a su fandom al confirmar la separación de su prometido Mauricio Corrado.

Desde hacía un tiempo, los mediáticos estaban de novios y programaban un futuro juntos, muy vinculados a la religiosidad, tal como lo demostró la ex GH en sus recientes acciones.

“Novio Scaloni”



Porque el novio de Andrea Rincón le propuso casamiento con una chomba de la Selección. pic.twitter.com/5kDxOkUKPm — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 6, 2023

Durante un evento cristiano, Rincón ofició de oradora y expresó: "Jesús pesa tu corazón. Hay una parte de la Biblia que dice que pesa tu corazón y tu fe. Y a mí me pasó que las personas que más quise... Imagínense que tuve hasta una pareja cristiana, que era un mentiroso compulsivo, y vos decís: ‘Me voy’".

"El único novio cristiano que tuve es un mentiroso y habla de Dios, ¿qué es, un chiste? Dios es la verdad y la mentira es el diablo, ¿de qué me estás hablando? Yo me tenía que haber alejado", disparó tajante la morocha.

Y analizó: "Yo creo que Dios me puso a prueba y esa es la parte en donde te pesa el corazón. Porque vos lo primero que podés hacer es decir: ‘Si esto es Dios, me voy’. Porque yo era un bebé tomando la mamadera. El cristiano va pasando por etapas y en la etapa más complicada, la pude pasar".

"Además, en ningún momento se me cruzó por la cabeza decir: ‘No, cambio de iglesia, me voy a otro lado’. Es esta persona el que... Además hay un montón de falsos cristianos y por eso la gente no cree en Dios. Hay tanta gente alejada de Dios porque hay mucha gente haciendo atrocidades en nombre de Dios. Hay muchos falsos cristianos dando vueltas, pero yo no me voy a alejar por eso. Todo lo contrario, me voy a afianzar más", siguió.

"Si vos decís que sos cristiano, pero sos un mentiroso y estafás a gente, no... Soy yo la que tengo que ir más predicando la palabra, aunque no estoy todavía para hacerlo. Pero hablando de lo que Dios hizo en mí, de los milagros que hizo en mí, para contrarrestar lo que hace esta gente que son falsos cristianos y están haciendo todo lo contrario", concluyó Andrea Rincón sobre el tema.