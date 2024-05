A puro llanto, Emilia Mernes no pudo hacer su show en vivo

Este fin de semana, Emilia Mernes canceló su show a minutos de comenzar por un tema de salud y por indicación médica. La cantante tenía previsto un gran espectáculo en el Movistar Arena y con entradas agotadas.

Muy angustiada y con lágrimas en los ojos, la novia de Duki expresó: "Quiero pedirles perdón porque no voy a poder hacer el show de hoy. Me siento muy mal y quiero pedir perdón de corazón. Realmente no puedo", comenzó diciendo la cantante argentina.

Luego agregó: "Intenté hasta último momento para presentarme y para darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal, y el médico me dijo que no puedo así. Quiero pedirles perdón de corazón. Gracias por estar acá", expresó.

Reprogramación

De inmediato, la organización del evento confirmó la nueva fecha del esperado show a través de un comunicado. El texto aseguró que este martes 7 de mayo, la intérprete sorprenderá a sus fans con sus temas éxitos.

De la misma manera, también se cambiaron las fechas de Uruguay del 4 y 5 de mayo, que pasaron para el 12 y 13 de mayo respectivamente.