Acusan a Santiago del Moro de censurar a un jugador de Gran Hermano

El clima tenso que se vive en Gran Hermano, es un tema habitual en las últimas semanas de la competencia. Este domingo, el dueño de "la casa más famosa del mundo", sancionó a Juliana por un enfrentamiento con Mauro por un tema de estrategia, situación que terminó con la pareja.

La doble de riesgo, molesta con la decisión de ser nominada hasta el final del reality, aprovechó el vivo y habló de sus vivencias y las supuestas mentiras de su amante.

El tiempo de la eliminación no permitió que D´Alessio tuviera su espacio para contestar y la molestia se notó en el aire. Por esta razón, en la noche de la emisión del lunes, el musculoso se quejó de la producción del reality por no dejarlo hablar al finalizar su pelea con Furia. En un nuevo intento, las redes acusaron a Santiago del Moro de censurarlo por completo. Frente a esto, los fanáticos en las redes lo trataron de "mal conductor".

Por si esto fuera poco, Mauro quedó afuera del juego por el auto 0 kilómetro, por decisión de Virginia quien eligió a Darío en un empate de votos.

En su momento dentro del confesionario, el joven aseguró: "Ya que ayer no me dejaron hablar, quiero decir que todo lo que se dijo es mentira. Si todos queremos que esto sea diferente y no vivir lo mismo de hace cinco meses que ya cansa un poco, sepan qué tienen que hacer".

Luego, en medio de la competencia por el auto, Mauro quiso nuevamente aprovechar las cámaras en el momento que el conductor pidió unos minutos para hablar con los analistas y vender publicidades. Allí, se produjo el primer enfrentamiento entre Santiago y el participante.

"Me enojo porque ayer no me dejaron hablar", a lo que el conductor expresó: "¿De qué querés hablar? Te cuento una cosa, porque yo estoy un poco hinchado las pelotas con todo. Chicos, este es un juego y es un programa, ustedes pueden hablar las 24 horas a cámara. El que quiera. Tienen doscientas cámaras todos los días, se plantan y los graban, en realidad salen en vivo. ¿Querés hablar ahora? Andá al confesionario y les decís lo que querés".

"Yo tengo que seguir con el programa. Yo no puedo parar para resolver los problemas que tienen ustedes. El programa debe continuar. Si no resuelven la situación van a quedar afuera los dos, tarde o temprano. Esto es convivencia y es adaptación. Sean vivos. El que se enoja, pierde. No sean ilusos", remarcó Del Moro.

Luego Mauro sumó: "Yo puedo hablar a cámara, a las 13, en la pileta, pero no es lo mismo en una gala de nominación, en el prime time en Telefe".

"Mauro, vimos todo, tuviste tu oportunidad de hacerlo, y está el confesionario para que vayas y para que digas lo que quieras", aclaró Santiago. "Es una cuestión de quedarme tranquilo, el que no sabe nada afuera y el que tengo que estar fuerte de la cabeza adentro soy yo. Si pasa todo eso y yo no me puedo defender...", afirmó Mauro.

"Víctima no hay ninguno, y tienen las puertas abiertas los que se quieran ir, es así el juego. son todas personas mayores de edad", lanzó Del Moro para darle un cierre al enfrentamiento con el hermanito.

