Camila, la hermana de un GH, ingresó a Cuestión de Peso

Luego de un tiempo fuera del aire, volvió a la pantalla chica el programa de salud "Cuestión de Peso" con la conducción de Mario Massaccesi.

Junto a un equipo formado por el Dr. Alberto Cormillot, acompañado de su hijo Adrián Cormillot, su mujer Estefania Pasquini, su nieta Abril Cormillot y el profe Sergio Verón, el ciclo ya presentó a sus participantes.

#CuestionDePeso:

Por su nueva temporada en Eltrece pic.twitter.com/LiTlAdQjgE — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 6, 2024

Entre ellos, quien no pasó inadvertida, fue Camila Deniz, de 29 años, conocida en los medios por ser la hermana influencer de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano.

pobre cami tiene que bajar 34 kg, vamos que podes reina #CuestionDePeso



pic.twitter.com/pxQ2cDIEpR — TIXY ?·° ? * (@sol_breckman) May 6, 2024

Comienzo y meta

Tal como sucede en este formato producido por Kuarzo, cada nuevo paciente debió ser pesado en vivo para, a partir de ese dato, comenzar con su proceso de cambio y salud.

La joven presentó un peso inicial de 139.1 kilos y, de acuerdo a los cálculos profesionales para lograr el alta, Camila deberá llegar a los 105 kilos.

Los familiares y amigos de los participantes de #CuestiónDePeso no ocultaron su emoción al verlos dar un paso importante en sus vidas. pic.twitter.com/7flLp0GEY6 — eltrece (@eltreceoficial) May 6, 2024

Historia de discriminación

Por supuesto, Deniz contó su vida y los momentos de bullying que debe aguantar: “Quiero salir a la calle y que no me miren como a un monstruo”, expresó en su presentación.

camila camilota hermana de thiago de gran hermano gh en cuestión de peso dice diciendo fui al boliche y un chico me decia barney y bueno agarre mis cositas y me fui pic.twitter.com/Vx8iOlg661 — galería esquizo (@galeriaesquizo) May 6, 2024

“Tengo miedo a ser flaca y ser fea. Yo porque me amo como soy, así, gordita, linda. ¡Y me he convertido en una gordita linda! Porque me acostumbré a mi base, a mi cuerpo. A mi yo. Pero sé que eso es lo que me juega un poquito en contra”.

Suceso reciente

Para sumar un poco más a la discriminación que sufre, la joven comentó: “Hace un mes que no salgo a bailar, porque me crucé una persona cuando iba al baño y me decía Barney (personaje infantil del dinosaurio púrpura), Barney, Barney. Ese momento agarré mis cosas y me fui”, recordó y agregó: “Y obviamente me quité con las redes sociales porque me sentí mal”.

Para cerrar, la hermana del ex GH confirmó: “Quiero un cambio para mi vida”.