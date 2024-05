El novio de Lali Espósito, negó los rumores de separación

Hace algunos días, un rumor indicó que la relación amorosa entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat había terminado. Desde las redes sociales, algunos "investigadores" aseguraron que el influencer ya no le daba "likes" a las publicaciones de la intérprete de "Disciplina".

En las últimas horas y para hablar sobre el tema, Pedro Rosemblat dialogó con Poco Correctos (El Trece), para contar cómo es su actual relación con Espósito.

El sexo que emanan Lali y Pedro, por favor uD83DuDD25 uD83EuDD75 pic.twitter.com/OPxrF59hnF — Sil Molina (@silademolina) May 5, 2024

El conductor aseguró que su noviazgo está en perfectas condiciones y, un dato de color, fue cuando despertaron juntos, cuando se enteraron por las redes, que estaban supuestamente separados.

Yo creo en el amor solo por Lali y Pedro Rosemblat ???uD83EuDE79 pic.twitter.com/eEcoTvLJay — medus4 (@SshiNao) May 5, 2024

“La verdad que me sorprendió. No sé muy bien de dónde salieron, creo que fue el viernes que amanecimos juntos, estábamos tomando mates y nos enteramos que estábamos separados”, comentó Pedro.

LALI Y PEDRO ESTÁN HACE 5 MESES DE NOVIOS pic.twitter.com/2Jy5Kf5Ahm — naty (@louislali) May 7, 2024

Luego sumó: “Cada uno por su lado empezó a hacer sus averiguaciones, ella llamó a algunas amigas, yo también para qué ver paso. Rarísimo”.

Humorada

Por su parte, Lali también confirmó el amor con su nueva conquista y en su cuenta de Instagram compartió una captura de pantalla de un “Me gusta” que le dejó su pareja, y expresó: “Ay, chicos, me dio like el pibe que me gusta, ojalá se me dé”, haciendo alusión a la reacción 2.0 de Pedro. En otra historia, Lali se mostró junto al conductor radial, y agregó: “Se me dio chiquis”, informó Exitoína.