Florencia Peña develó un detalle de su vida sexual

Siempre luciendo espléndida en cada aparición, Florencia Peña realizó unas llamativas declaraciones sobre la vida sexual que mantiene con su marido Ramiro Ponce de León.

Luego de once años juntos, la actriz que triunfa en el musical "Mamma Mía", no dudó en contar parte del secreto para mantener viva la pasión en medio de la rutina, los hijos y las cosas de cada día.

Entrevistada por Infobae, Peña aseguró sobre su pareja: "Estamos tranquilos, te podría decir. En estos años fuimos pasando por muchas etapas: viviendo lejos, no viviendo lejos, un hijo...".

Sobre su vida sexual, la mediática detalló: "(El sexo) También es un trabajo, es un re laburo. Si bien yo soy una mina recontra mil sexual, y él es un tipo re sexual, a lo largo de la vida el sexo se va poniendo en distintos lugares. Hoy, priorizo otras cosas", comentó.

Luego profundizó: "A veces hay que sobrepasar el cansancio. Cuando decís: 'Qué fiaca, ¿vemos una serie?'. No te digo siempre, pero en un momento decís: 'No, no, pará, pará… Me voy a sobreponer al cansancio'".

"Pero también él ya cumplió 50, yo estoy por cumplir 50, entonces los dos nos miramos y decimos: 'Está bien, ya estamos más grandes, ya el sexo no es como hace cuatro, cinco, seis años que era tipo pin, pin, pin'. Ahora estamos más tranquilos", siguió detallando Flor Peña.

"Yo juego. El otro día le digo: '¿Hace cuánto no jugamos?'. Creyó que lo obligaba. Yo le digo: 'Dale, juguemos'. 'Uh', me dice, pero no por fiaca: era como que quería ir directo. Y yo: 'No… Juguemos'".

Sobre este punto, Flor se refirió al uso de disfraces y sumó: "Obvio. Pero ahora, que yo aparezca de enfermera nos da un poco cringe, diría mi hijo Juan -su hijo del medio-. Estoy grande".

Para cerrar, la ex conductora de Telefe recordó cuando se viralizó su video sexual y aseguró que nunca más se filmó en la intimidad: "No. Pero no porque 'Ay, estuve mal', porque yo siempre dije: 'Loco, los que estuvieron mal fueron los que me hackearon'. Pero también me da un toque cringe. No sé si tengo ganas de verme así".