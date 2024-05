Preocupación por el diagnóstico de Emilia Mernes

Hace algunos días, Emilia Mernes canceló personalmente su show por temas de salud. La cantante fue muy criticada en las redes sociales y se la comparó con varios artistas que, en similares situaciones no dejaron a sus fanáticos sin sus shows.

Ahora, la noticia que se conoció, es que Mernes debió ser internada de urgencia por un preocupante diagnóstico que difundieron los médicos que la atendieron.

Desde la productora Fenix Entertainment Group difundieron un comunicado en relación al estado de la novia de Duki y aseguraron: "En relación a la salud de Emilia, queremos informarles que se le realizaron los estudios correspondientes y, según los resultados de una endoscopía, fue diagnosticada con gastroenteritis aguda".

"Por recomendación médica, se le indicó reposo de 96 horas adicionales para su pronta recuperación. Gracias a los fans y a los medios por sus buenos deseos y seguimiento de salud", finalizaron.

Emilia Mernes: Ay suspendo el show porque tengo mocos



El Indio Solari con tres tipos de Parkinson haciendo el pogo más grande del mundo

Nuevas fechas

Además, el show reprogramado luego de la primera cancelación, también sufrirá modificaciones y, por esta razón, se difundió la nueva programación.

Charly Garcia totalmente pasado de mandanga dando el mejor show de la historia:

"El concierto de Emilia del 7 de mayo será nuevamente reprogramado debido a que continúa bajo observación médica anunciando la nueva fecha para el 26 de mayo", comenzaron diciendo en el comunicado.

"Emilia fue nuevamente internada para someterse a estudios clínicos, impidiendo su participación en el show programado para el día martes 7, posponiéndose para el 26 de mayo", aclararon.

"Los tickets con fecha 3 de mayo son válidos para la nueva función del 26 de mayo. Se informará a través de redes sociales cómo siguen sus conciertos inmediatos".

"Toda la información adicional será compartida en las RRSS de Emilia, Fenix Entertainment y Movistar Arena", finalizaron en el comunicado.

Versiones cruzadas

Si bien Mernes fue muy criticada por su actitud y solo se habló de un resfrío, ahora el periodista Fefe Bongiorno de LAM aseguró: “Está internada en observación, es para hacerle los estudios. El show que se había pospuesto para mañana se volvió a posponer para fines de mayo, creo que para el 26. Así que bueno, para la gente que dudaba de la enfermedad, que decía 'ay es un resfrío'. No es una bol*dez, es una piba que labura un montón, lo da todo durante dos horas y de verdad. Si no pudo, es que no pudo", aseguró.