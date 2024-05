Escándalo en vivo entre Ricardo Canaletti y Eduardo Belliboni

En medio de las repercusiones por el paro general, la pantalla del Trece vivió un momento tenso dentro del ciclo "Mañanísima" a cargo de Carmen Barbieri.

Todo ocurrió, cuando desde el móvil, entrevistaron a Eduardo Belliboni el dirigente del Polo Obrero quien se refirió a la movilización prevista y de la situación del país.

En ese momento, desde el piso Ricardo Canaletti, periodista especializado en policiales y panelista del ciclo, comenzó a cuestionar al entrevistado al referirse a los cortes de calles: “Me hace mal, para mí es un virus, a mí me hace mal al corazón, me da pericarditis este señor, no quiero hablar”, lanzó el periodista.

Desde ese momento, el cruce entre los dos protagonistas se fue poniendo intenso y subido de tono frente a las miradas atónitas de la conductora y los panelistas Majo Martino y Estefi Berardi.

Los hombres se trenzaron y de una manera inesperada, la discusión incluyo exabruptos. Incluso Canaletti pidió sacar al dirigente del aire. Sin embargo, Barbieri se mantuvo firme en continuar con él móvil. "No lo voy a sacar del aire. Lo invité y quiero escucharlo. No quiero que maltrates a un invitado", le hizo saber al periodista quien se tomó a mal este comentario de Barbieri, informó Clarín.