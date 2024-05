Wanda Nara quedó fuera de la conducción de un famoso reality

Días atrás, el sitio web de Divas Play, el portal para adultos colapsó por la llegada de Wanda Nara a sus famosos y populares galerías. Por si esto fuera poco, la también empresaria lanzó su nuevo tema musical "Amor verdadero" junto a Mauro Icardi y con encendidas escenas de desnudos bajo la ducha.

Wanda Nara nueva figura y cara de Divas Play ! Un adelanto !Después te cuento los detalles ! @WandaNara pic.twitter.com/iNREsu1oy1 — Paula Varela (@Palivarela) May 2, 2024

Ahora, las noticias relacionadas a la hermana de Zaira Nara tienen que ver con su futuro laboral en la televisión argentina. Desde hace varios meses, el nombre de la influencer volvía a sonar para una nueva edición de Masterchef, pero en los últimos días se supo que no será así.

Wanda Nara es la nueva cara de Divas Play de mayo uD83DuDD25 pic.twitter.com/xxOTlsAuDf — E?s?t?e?f?i? B?e?ra?rd?i? (@estefiberardi) May 2, 2024

Por temas presupuestarios y de compromisos de los protagonistas, el certamen de cocina de formato internacional recién comenzará a grabarse en enero del 2025 y, en su lugar, Wanda ocupará el lugar de Paula Cháves en la conducción de "Bake Off".

uD83DuDC69?uD83CuDF73 La agenda de Wanda Nara: este año "Bake Off" y en 2025 "Masterchef"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/eK2gUckJYu — América TV (@AmericaTV) May 9, 2024

A través de sus redes, Nara fue consultada por sus seguidores y ella no dudó en responder: "¿Es verdad que vas a conducir Bake Off?". Entonces, reveló muy contenta: "Sí, estoy muy feliz. Muy agradecida a Telefe, quien confió en mi como conductora y me da los formatos más lindos".