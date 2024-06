¿Retoque vaginal?: la novia del Chino de GH está irreconocible

A poco más de un mes para la final de Gran Hermano, los familiares de los participantes que aún quedan en "la casa más famosa del mundo" son noticia, como también los familiares directos y relaciones de cada uno de ellos.

Es el caso de Marisol, pareja de Martín Ku, más conocido por los fanáticos del reality como el “Chino”. La mediática se hizo popular por su constante apoyo a su novio desde afuera. Siempre está presente en la tribuna de las galas de nominación y eliminación y es viral en redes sociales.

Se acuerdan que al Chino le tiraron las cartas, y le salió que afuera iba a darse con grandes cambios que significarían un final abrupto para él?

Lpm, cuando salga y vea que Marisol ya no es más MalisoluD83DuDE2D #GranHermano pic.twitter.com/rOPey54VZe — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) May 22, 2024

En algún momento de la competencia fue muy criticada en sus redes sociales por menospreciar a algunos seguidores y hacer alarde de importantes marcas y productos que comenzaron a apoyarla por la popularidad conseguida.

Retoques

Ahora, la joven es nuevamente noticia por algunos cambios físicos y estéticos que se realizó en distintas partes de su cuerpo, debido a la exposición mediática que le otorgó su novio, desde el reality.

Chicos, Marisol (la novia del Chino) SE CAMBIÓ LA CARA



es otra!!!!#GranHermano #SePico pic.twitter.com/TIsZascrWu — Cabeza de Balón ??? (@CabezzaDeBalon) May 22, 2024

Primero se modificó la nariz a través de una rinoplastía y ahora, se supo que la joven se habría animado a un retoque en sus zonas íntimas, más específicamente en su vulva.

A ver Marisol como estas de la nariz?

Quedaste hermosa!#GranHermano pic.twitter.com/qxuXwIlAL9 — Ezequiel Ocampo (@ezeqiel15) May 27, 2024

En la red social X hay quienes sostienen que Marisol se hizo un rejuvenecimiento vaginal y, como es de suponer, la versión llegó hasta la misma Marisol que salió a realizar su descargo: “Chicos, ¿hace falta aclarar que no rejuvenecí mi casita de Gran Hermano?”, estalló la pareja de Ku, entre emojis de carcajadas.

“La cantidad de cosas que leo, por favor. Mi cuerpo es mío y no necesito aprobación de nadie, solo la mía”, escribió, y sumó: "¿Qué les importa mi nariz? Hay cosas realmente más importante y créanme que mi nariz y mi cuerpo no lo son”. Y cerró: “Si les gusta joya, y si no joya también”.