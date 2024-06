A tres días de blanquear, Alan le fue infiel a Sabrina de GH

Cuando todo parecía color de rosa entre los ex participantes de Gran Hermano, Alan y Sabrina, ahora una infidelidad cambió los planes de esta pareja que había blanqueado su relación la semana pasada.

Todo se supo cuando se viralizaron algunos chats de Simone "chamuyando" a otras mujeres apenas horas después de regresar de una mini luna de miel que afianzó, aparentemente, el romance que había nacido en Gran Hermano 2023.

Consultado por el medio Ciudad, el nacido en Chivilcoy comentó: “Es obvio que a Sabri por ahí le haya molestado algo de eso y que no estemos en un buen momento nosotros, pero está todo bien, no vamos a dejar de hablar ni nada de eso”, dijo el ex hermanito.

Por su lado, la rubia salió a negar en un primer momento el engaño de su novio en X, pero luego no aguantó más y se expresó en las redes sociales: “¿Perdonarte? ¡¿Para qué?!”, y Alan lo justificó: “Son momentos y eso es una canción”.

Además y frente a la consulta de la prensa, Alan aseguró: “Es obvio que a Sabri por ahí le haya molestado algo de eso y que no estemos en un buen momento nosotros... De verdad está todo bien”, insistió.

El que aclara oscurece

Intentando negar el mal momento de la pareja, Simone sumó: “No estamos separados con Sabri, está todo bien. La gente agranda todo. Ni siquiera hubo infidelidad. Yo no estuve con otra persona, ella tampoco”, enfatizó.

“Solo aparecieron los chats viejos cuando blanqueamos, que son de hace tres meses, de cuando empezábamos a estar un poco más juntos. Qué se yo… Nada más que eso”, continuó.

“Los medios agrandan todo. A veces lo que molesta más es eso, que agranden más y hagan espamento por una pavada”, cerró el nuevo mediático.

uD83DuDC41? Sabrina de #GranHermano, tras los rumores de infidelidad por parte de Alan:



“Ojalá sepan valorar a quien tienen a su lado siempre” pic.twitter.com/DpmXI1RT4Z — fefe (@fedeebongiorno) June 10, 2024

Las redes sociales reflejaron la situación condenando el mal accionar del joven por el que la rubia dejó a su novio de años.

Sabrina dejó de seguir a Alan y él subió un collage de ambos, juntos #GranHermano pic.twitter.com/YU4rzdXfi4 — fefe (@fedeebongiorno) June 10, 2024