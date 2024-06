Mina Serrano, la actriz que se puso en la piel de Cris Miró

Esta semana, las plataformas Flow y TNT realizaron el lanzamiento de "Cris Miró (Ella)", la serie que narra la historia de la recordada y querida vedette argentina que marcó el camino de la inclusión en el mundo del espectáculo pronto verá la luz interpretada por Mina Serrano.

Esta actriz española tiene un parecido impresionante con la fallecida estrella, nación en Granada. Su infancia y adolescencia no fue fácil: "Sufrí un bullying, me hacían el vacío en el instituto. Me veían tan rara que nadie hablaba conmigo. No era solo porque ‘tuviera pluma’ o me vieran femenina, es que, además, era gótica, pero a mi manera; no encajaba ni con las góticas. Mis gustos eran raros para ellos, consideraban que hablaba raro... Eran tantas cosas que ni sabían por dónde atacarme, así que simplemente me desplazaron y hacían como que no existía", detalló Clarín.

A los 17, su fanatismo por el teatro la llevó a Madrid para estudiar arte dramático. Allí "exploré lo no binario y el género no conforme; descubrí el espectro de lo trans y comencé a transitar".

La serie

"Cris Miró (Ella)" es una atrapante historia creada y dirigida por Martín Vatenberg, escrita por Vatenberg junto a Lucas Bianchini y producida por Nativa Contenidos y EO Medios, que se estrenará el 23 de junio a las 22 por TNT (1 capítulo por semana) y el 24 de junio por Flow (completa). La serie tiene 8 capítulos impactantes y atrapantes.

La serie de Cris Miró está protagonizada por Mina Serrano, cuyo parecido es impresionante. En el reparto aparecen figuras destacadas como Katja Alemann, César Bordón, Agustín "Soy Rada" Aristarán, Vico DAlessandro, Marcos Montes, Toto Rovito, Manu Fanego, Campi, Adabel Guerrero y Celeste Muriega, entre otros.