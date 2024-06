Quiénes fueron los dos nuevos familiares que abandonaron GH

Este miércoles, Gran Hermano vivió una noche intensa mezcla de enojo, bronca y emoción. Los seis jugadores recibieron, el pasado 10 de junio, a familiares y parejas.

Con esta nueva propuesta del juego, los participantes deben debatir quiénes se irán día tras día. Así sucedió el martes, cuando Coy la hermana de Furia decidió salir por su voluntad para estar con su pequeña hijo. En la misma noche, la hija de Darío también dejó el juego por recomendación de su padre.

Este miércoles, además de la conformación de la placa, dos visitas debieron dejar la casa y, por esta razón, un enfrentamiento intenso se originó entre Juliana y Martín.

Sentados en el SUM y con Santiago del Moro coordinando la decisión, el primer nombre que se barajó fue el de Antonella, la madre de Nicolás. Frente a esto, Juliana propuso a Marisol, la novia del Chino: “En realidad no quiero que se vaya Antonella, yo iría por María, pero vamos a decir Antonella para que sume un par de votos”.

Luego, el conductor le dio la palabra a Bauti, quien nombró a Nico, el marido de Emmanuel. Por su parte, Darío se sumó y dijo Antonella. Acto seguido, Nicolás indicó que tanto él como Martín y Bauti, iban por Nico, lo que suponía un empate. Por lo tanto, aquella división de votos daba terminada la reunión, pero todo terminó en escándalo.

Enojada con la novia del Chino, la doble de riego tildó a la joven de “falsa”, lo que hizo estallar al concursante oriental. “No quiero que se quede porque me mira con caras de actriz, con unas caras del oje** y te lo digo en la je**”, expresó Juliana ante lo que su compañero expresó: “Justo Mari va a ser actriz”. “Como paso con Delfina (la hija de Virginia), tiene envidia de quién soy, no es mi problema”, sumó la polémica jugadora, y agregó: “Quiero que María se vaya, no sé cómo se llama”.

La discusión no terminó ahí. “Harta de la gente falluta, harta de la gente falluta”, gritó generando el enojo de su compañero. “Mari no es falluta, eh, Mari no es falluta”, y de inmediato se acercó peligrosamente frente a la calva hermanita que no se quedó atrás. Fue Santiago del Moro quien interrumpió el tenso momento y fue Darío, como líder de la semana quien decidió que Antonella y Marisol debían dejar la casa.

Esta decisión también tuvo su fundamento al cuestionar que Ku ya había ganado demasiados premios como para seguir en camino a llevarse el viaje a Cuba, el cual tendrá ganador este jueves, con el último invitado en abandonar el lugar. Será Emmanuel o Bautista los candidatos dado que son los últimos dos en contar con sus familiares dentro del juego.