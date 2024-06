Sensual y divertida, Laurita no dudó en confesar cábalas

Brillando sobre el escenario, Laurita Fernández sigue siendo noticia al tener en papel principal de "Legalmente rubia", el musical que se presenta en el Teatro Liceo.

De total pink y con su cabellera de oro, la influencer sorprende a los asistentes con canciones, coreografías y excelentes actuaciones.

Dentro de la cultura teatral, el tema de las cábalas es moneda corriente, y la ex de Nico Cabré no se quedó atrás. Invitada a "La noche perfecta" en el Trece, la bailarina detalló cuáles son sus pequeños rituales antes de cada función con la convicción de que ellos serán los que definan el éxito o el fracaso de una función o de la obra completa.

"Legalmente Rubia" un musical que ofrece brillo y diversión desde el principio...??



Laurita Fernández da vida a Elle con una energía contagiosa, destacado por su destreza en la danza y su carismauD83EuDE77



El equipo técnico es impecable[...]



Hermosa crítica de Chapeau ArgentinauD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83CuDFAD pic.twitter.com/A3URZaUg5o — ?î?lî uD83EuDE77 (@admirationxLau) May 1, 2024

Con Sebastián Wainraich como anfitrión, Laurita admitió ser muy cabulera y contó: "Yo tengo un tema con los zapatos: me tengo que poner primero el derecho y después el izquierdo. En 'Legalmente Rubia' tengo muchos cambios de vestuario rápidos, de 10 o 15 segundos, que se dan mientras voy hablando, por lo que no puedo decirle nada a las 3 personas que me ayudan. A veces la chica que está de frente me pone primero el izquierdo y me mata... ¡O cierra el cierre al revés!", reveló la mediática.

Luego sumó: "Ahí no me importa llegar tarde a escena pero tengo que cambiar el zapato, bajarme los cierres y subirlos en orden otra vez. Si no hago eso, siento que la función va a ser una catástrofe", agregó divertida.

Laurita Fernández es "Elle Woods" y su interpretación es fabulosa. Gran elección de Laurita para este protagónico. Sin dudas ella se convirtió en una gran exponente del musical argentino, canta, baila y tiene un ángel muy especial...uD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83EuDE77#legalmenterubia



-Teatros Argentinos uD83CuDFAD- pic.twitter.com/xdFuSLKhLf — ?î?lî uD83EuDE77 (@admirationxLau) April 27, 2024

El conductor sorprendido por lo que estaba escuchando, consultó a su invitada si tenía alguna más para la vida cotidiana: "Sí. Me levanto siempre con el pie derecho y si por error bajo primero el izquierdo, lo vuelvo a subir y lo hago bien. Otra cosa es el tema de las teclas de luz: las prendo de arriba para abajo".