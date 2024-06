Irreconocible: Zoe de Gran Hermano más sensual y jugada que nunca

Puedo preguntar algo, para que carajo entro zoe a GH??

Tipo no baila, no habla, no juega, siempre anda con cara de ogt o triste nose, no hace NADA. Solo come, duerme y tira algun que otro palito pero hasta ahi #GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/w2ejMiCFiw