Javier Milei negó un encuentro con Furia

El pasado martes 18 de junio, Furia fue eliminada de la casa de Gran Hermano en una emisión especial del ciclo de Telefé, marcada por los partidos de Argentina en la copa América.

Frente a Martín Ku, la doble de riesgo tuvo que dejar el juego con el 62.4 % de los votos del público. Apenas dejó el juego, comenzaron a circular rumores de una posible reunión de la joven con el Presidente de la Nación, según un dato de Jorge Rial en su programa "Argenzuela" (C5N). La ex participante ha mencionado en reiteradas ocasiones su apoyo al libertario.

Las redes sociales y muchos periodistas especializados también difundieron la noticia, pero fue Yanina Latorre quien se comunicó con Javier Milei y dijo: "Le pregunté con un poco de vergüenza, le dije que era una pregunta medio pedorra. Hablé con él y le consulté si era verdad que la quería conocer a Furia", comenzó diciendo la mediática.

"'¿Qué Furia?’, me contestó. Y me dijo que no le gustaba el boxeo. Pensó que Furia era un boxeador. No tenía idea… Le expliqué toda la situación y me dijo 'mirá, disculpame, no te ofendas, no veo Gran Hermano, no sabía que estaba al aire y no sabía quién era Furia'", contó Yanina sobre lo que le dijo el Presidente.

Y siguió: "Empezamos a hablar dos minutos y me dijo ‘lo único que veo de vez en cuando es La Nación+, muy a veces y porque me mandan cortes…’ Me dijo que se estaba yendo para Europa y que de hecho se estaba sintiendo mal, fue el médico a verlo. Después del acto no había comido, comió un café con dos medialunas de grasa y le cayó mal. Tuvo como un patatús en la panza y lo estaban tratando de recuperar para tomarse el avión".

"Pero me dio mucha gracia la anécdota. Y le pregunté por qué cree que lo dicen y me dijo ‘me deben querer operar y ya no deben saber cómo’. Porque subestimar a Presidencia de la Nación, y no habló solo de Milei, ya me parece un poco patético. Y Brancatelli diciendo que le iban a dar un ministerio... Triste, la verdad, muy triste", concluyó Yanina Latorre.