Escándalo y gritos: la hermana de Furia contra la producción de GH

#GranHermano MENTIRAS:QUE KUARZO NO TIENE DINERO PARA HACER #GHCHILE.QUE COY Y FURIA NO PUEDEN ENTRAR A TELEFE.QUE COY QUISO NEGOCIAR #GHCHILE POR AFUERA DE TELEFE Y KUARZO.Q FURIA NO TIENE CARÁCTER Y Q SE DEJA MANDAR POR COY.QUE FURIA ESCUPÍA .ESA ERA FLOR.Q COTY NO LA CABECEÓ. pic.twitter.com/d69F072Goe