Cintha Fernández enfrentó los rumores de romance con su abogado

Desde hace algunas semanas, se viene hablando de una posible relación entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo, su abogado y amigo personal.

Todo se precipitó en esta casi confirmación, con la separación del letrado, de su pareja anterior y ahora, con el camino libre, se refuerza la versión de un nuevo amorío de la mediática.

Fue en el programa LAM (América) de donde la bailarina es panelista en donde le consultaron si estaba manteniendo una relación con su abogado.

uD83DuDCA5 CINTHIA FERNÁNDEZ, acusada de romper un matrimonio.



La bailarina estaría saliendo con su abogado.



EXCLUSIVO, la palabra del Dr. ROBERTO CASTILLO: "Estoy separado de mi exmujer hace dos meses".



Por si esto fuera poco, en Instagram los seguidores consultaron a Castillo: "Doctor, ¿está usted separado?", le preguntaron. "Sí", respondió él con firmeza a través de sus historias.

Las integrantes y compañeras de LAM, hablaron con el conductor sobre el posible romance y comentaron: “Yo le dije ‘no te creo, estás con el abogado’ y ella me dijo que no. Igual, no le creo a ninguno de los dos”, declaró Yanina Latorre.

De Brito también intervino y aclaró: “Él hace bastante tiempo que está separado; con la esposa se separaron trescientas veces, pero de ahí a decir que ya es el novio de Cinthia, es mucho”.

Descargo

Antes las disímiles versiones, Fernández envío un mensaje al polémico conductor y aseguró: “Lo que te puedo decir es que si está separado o no, se lo tienen que preguntar a él. Es su vida. Con respecto a los bombones, todavía puedo comprarme una caja, siempre subo fotos con esos bombones”.

“Yo estoy soltera, si estoy en pareja lo voy a decir abiertamente. Hace años que estoy sola y lo disfruto. No está bien ensuciar a alguien; soy de un pensamiento antiguo, jamás estaría con un hombre casado”, concluyó Cinthia.