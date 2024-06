Se separó Sebastián Ortega luego de diez años de relación

En las últimas horas, se conoció la noticia de la separación de Sebastián Ortega y Carla Moure. La pareja decidió desvincularse luego de 10 años juntos y ahora, se conoció el motivo que puso fin a este vínculo.

Según informó la periodista Fernanda Iglesias en La Nación, "la iniciativa fue de ella, un poco incómoda con la convivencia junto a los hijos que él tuvo con Guillermina Valdes".

Si bien la cronista no dio detalles sobre la separación, sumó que hace más de dos meses y medio los mediáticos ya no están juntos pero que recién ahora, se conoció la información.

Historia de amor

La relación entre el productor y la modelo comenzó en 2014 y si bien él era más conocido en el ambiente artístico, ella también ya tenía una trayectoria.

Carla es modelo, filmó un comercial con Orlando Bloom y también es guionista y autora de obras de teatro. A su vez fue responsable de la caracterización de personajes en El Marginal 3, serie creada por Sebastián Ortega y su empresa, Underground, informó Exitoína.

Recién en 2019, la también influencer aseguró que quería ser madre y resaltó la buena relación que mantenía con los hijos de su novio y Guille Valdés: "Me llevo muy bien con todos. Me involucro hasta donde sé que debo hacerlo, sobre todo porque yo también vengo de padres separados desde que nací. Por eso aprendí desde chica hasta dónde tengo que ejercer mi lugar y hasta dónde es responsabilidad cien por ciento de los padres. Pero me encanta acompañarlos y escucharlos. Charlamos mucho y siempre que pueda interceder, lo hago. Con el que me siento más confidente es con Dante, el más grande. Es divino".

Sebastián Ortega es padre de 3 hijos con la actual novia de Joaquín Furriel.