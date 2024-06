"Uno no elige qué sentir": la confesión de la sensual Coty Romero

Nadie puede negar que, cada aparición de Coty Romero, genera odios y pasiones entre sus fanáticos y detractores. La exparticipante de Gran Hermano (Telefe), se muestra sensual y combativa en cualquier tema que se cruce en su vida.

Luego de su paso por la edición actual del reality de Telefe, la correntina ahora aseguró que está conociendo a un jugador con el que compartió la competencia en 2023.

Romero no dudó en asegurar que está conociendo a Nacho Castañares, ex de la Tora y, sobre el tema explicó también cómo es su relación con la influencer.

Frontal

Durante una entrevista con LAM (América TV), Ángel de Brito no dudó en felicitar a la joven por su nueva relación y ella aclaró: "No hay noviazgo. Nosotros somos amigos que nos estamos conociendo".

"A mí no me mientas. Ya tenés una ventaja porque ya convivieron", le dijo Ángel. Por su parte Pepe Ochoa acotó: "Están tan hasta las manos Nacho y Coty que contestan las mismas cosas en las notas, entonces ya está. Es oficial".

"¿Debaten que van a subir a las redes?", le preguntó Ángel. "No, eso está bueno, porque no nos importa mucho lo que puedan llegar a decir", aseguró Coty en una entrevista sin filtro.

Acerca de su contacto con la Tora y su supuesta mala relación, Coty explicó: "No, nosotros estamos solteros, solos hace un montón de tiempo, los dos pasamos por cosas difíciles. No hablo de él ahora con la relación de ella, sino de tiempo pasado. Ella ya tuvo una relación. Si bien yo la consideraba una amiga y capaz mucha gente diga 'está mal lo que está haciendo'. Uno no elige qué sentir en ciertos momentos. Mis amigas realmente son las que conozco de los cuatro o cinco años", cerró la influencer.