Rumores de embarazo en "Cuestión de peso"

Con polémicos participantes, el programa del Trece "Cuestión de peso" vive, por estos días, momentos de incertidumbre por el posible embarazo de una participante.

camila camilota hermana de thiago de gran hermano gh en cuestión de peso dice diciendo fui al boliche y un chico me decia barney y bueno agarre mis cositas y me fui pic.twitter.com/Vx8iOlg661 — galería esquizo (@galeriaesquizo) May 6, 2024

Algunos indicios médicos podrían determinar que Camila Deniz, más conocida como "Camila Camilota" está en la dulce espera.

La hermana del ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, sorprendió a la audiencia al contar que está experimentando algunos de los síntomas que son frecuentes en mujeres que están transitando las primeras semanas de embarazo.

Mario Massaccesi sumó más información al decir: “Camila, Camilota, que le duele la panza, tuvo un poquito de nauseas, está muy mimosa, está muy sensible, es muy sensible ella, muy sensible”.

“No me vengan a hacer una película, porque mi papá se lo va a creer, porque él me está pidiendo un nieto, por favor…”, expresó la participantes.

“Ah, entonces el abuelo está pidiendo un nieto, ¡apalalá!”, dijo el conductor y fue interrumpido por Camila quien expresó: "¡No, pará! Papi, si estás ahí es mentira, vos sabes que yo te cuento todo. Me siento mal”.

Camila Camilota #CUESTIONDEPESO tiene 30 años y es la primera vez que se hace una mamografía. #chequeo #papanicolau #mamografía #ginecólogo Cuestión de vida. — MaDaFaCa ??? (@BadAppleUsh) July 10, 2024

Frente a este aclaración el conductor comentó: “Perdón, ¿es mentira o no estamos seguros? No es lo mismo. Hace dos semanas me vino. Sí, me estoy por enfermar”.

En medio de los sospechas Massaccesi reflexionó: “Bueno, al margen del chiste y todo eso, Melina, Camila y Noelia llevan años sin controles ginecológico”, advirtió para concientizar a quienes miran el programa.

Para finalizar, el periodista dijo: “Más allá de estos tres nombres, porque son parte del programa, es tal vez lo que les pasa a muchas mujeres que nos están viendo del otro lado, mujeres con sobrepeso y mujeres que no tienen sobrepeso, pero que no toman esto de los controles ginecológicos como algo que tiene que ser de rutina. Camila elige anticoncepción, Noelia comienza su preparación para ser madre, es decir cada una de ellas está en un estado distinto”.