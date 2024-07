"Fui infiel a mi marido": la sorprendente confesión de Yanina Latorre

En agosto de 2017, Diego Latorre estuvo en boca de todos tras la difusión de unos chats con Natacha Jaitt, con quien le fue infiel a su mujer Yanina. Poco después aparecieron fotos de una cámara de seguridad y él tuvo que salir a hablar para defender a la panelista de LAM, de quien se burlaban en las redes sociales.

Ahora y luego de varios años, la relación de la pareja se estabilizó y además, la muerte de Jaitt cerró el tema del que no se hablo hasta ahora.

Yanina Latorre confesó que le fue infiel a Diego Latorre y dio algunas pistas sobre el hombre que la conquistó por una noche https://t.co/pQC5XR5x9V pic.twitter.com/mxAsJ5i4Wl — LA NACION Espectáculos (@PersonajesTV) July 2, 2024

Confesión

Yanina Latorre, en la señal de streaming Bondi, confesó que le fue infiel a Diego Latorre con un artista y dio algunos detalles. En medio del cumpleaños de Ángel de Brito, el conductor les propuso un juego en donde cada una, debía anotar en un papelito una confesión fuerte que nunca revelarían públicamente.

Respuestas

El único que leyó los mensajes fue el conductor y si bien no expuso los nombres escritos, contó el contexto a la noche en LAM (América TV). "Tengo el caso de Yanina y Nazarena, que tampoco voy a decir los nombres", anunció.

"No voy a dar información porque estoy casada", se atajó Yanina Latorre, mandándose al frente sola. "Pero no estabas casada en ese momento", quiso saber Fernanda Iglesias. "No vas a decir nada porque estás casada... entonces le metiste los cuernos a Diego", sentenció De Brito.

La esposa de Diego Latorre hizo silencio y finalmente confesó: "Y bueno, chicos... un polvo. Fue una sola vez. Del 1 al 10, un 9,50. Coj... bien", informaron en Exitoína.

Y detalló: "Fue un encuentro en Argentina y se dio casualmente, chupados. Diego no lo sabe, se está enterando ahora...Es un artista muy talentoso", cerró.