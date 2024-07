Tamara Paganini se mostró sensual luego de su increíble transformación

Nadie puede negar que la continuidad de Gran Hermano obligó, a los fanáticos y los medios, a recordar a algunos participantes que no pasaron al olvido a través de los años.

Uno de ellos es el de Tamara Paganini, de la primera edición del programa que siempre generó polémicas y dio que hablar.

Ahora, la rubia expuso su nueva figura luego de un tratamiento saludable que la dejó más linda que nunca. Invitada al ciclo de América de Fer Dente, la mediática comentó: "Nada de harina. Nada de glucosa. Nada de alcohol, nada de jugos o gaseosa. Mucha proteína. Carne huevo, verduras, media fruta por día. Dos litros de agua", enumeró Paganini y agregó: "Nada que venga en paquete, solo carnicería, verdulería. Quesos duros”.

Activa en las redes sociales, la influencer de 50 años también re refirió a su vida post Gran Hermano y comentó: "Cuando salí, me asusté, me dio pánico, la gente me atacaba y no entendía por qué Y nunca me imaginé que hablar sin pelos en la lengua iba a generar en la calle tanto odio", contó.

"La pérdida nos unió mucho más".

"Cuando salí de Gran Hermano conocí realmente lo que es la maldad. Era todo ataque y ver todo lo que decían los medios de mí, todos los programas de chimentos me daban porque yo bailaba en un boliche", recordó Tamara Paganini. "Decían que yo salía con empresarios, que tenía un porsche, que me vestía, en esa época, con tapados de piel, y que me venían a buscar en limusina. Y yo apenas podía viajar el colectivo", cerró.